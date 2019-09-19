 В Германии судят бывшего охранника концлагеря Штутгоф | Новости из Германии о Германии | DW | 17.10.2019

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Германия

В Германии судят бывшего охранника концлагеря Штутгоф

93-летнего Бруно Д. обвиняют в соучастии в 5230 убийствах. За годы Второй мировой войны в нацистский концлагерь Штутгоф в оккупированной Польше попали более 100 тысяч человек, большинство узников погибли.

Колючая проволока и газовая камера в бывшем концлагере Штутхоф

Помещение в бывшем концлагере Штутхоф

В земельном суде Гамбурга в четверг, 17 октября, начался суд над бывшим охранником нацистского концлагеря Штутгоф. 93-летний Бруно Д. (Bruno D.) обвиняется в соучастии в 5230 эпизодах убийства, совершенных между 1944 и 1945 годами. Процесс ведется судом по делам несовершеннолетних, поскольку в 1944 году обвиняемому было 17 лет. Обвинение поддерживают 28 истцов, включая потомков бывших узников.

Бруно Д. поддерживал "подлые и жестокие" казни заключенных, в том числе евреев, "сознательно создавая и поддерживая непригодные для жизни условия, такие как лишение пищи и отказ оказывать медицинскую помощь", утверждает обвинение. По его версии, подсудимый был осведомлен об используемых в лагере методах убийства.

Адвокат заявил, что его подзащитный Бруно Д. готов ответить на все вопросы. Защитник добавил, что не считает своего клиента виновным, поскольку тот не принимал активного участия в убийствах.

Центр Симона Визенталя, специализирующийся на преследовании нацистских преступников, особо выделил значимость процесса. Важно, что процедура запущена, несмотря на то, что прошло много лет, заявил представитель центра Эфраим Цурофф.

Контекст

В Германии предъявлено обвинение бывшему охраннику концлагеря Майданек. И почти одновременно вышли мемуары прокурора, который в течение 15 лет разыскивал нацистских преступников. (24.10.2017)

Свои мемуары бывший узник Освенцима Сэм Пивник написал незадолго до 90-летия. В беседе с DW он поведал о том, почему только сейчас решил рассказать о Холокосте. (22.06.2017)

В свою очередь, исполнительный вице-президент Международного комитета Освенцима Кристоф Хойбнер (Christoph Heubner) подчеркнул, что лишь малая часть нацистских преступников предстала перед немецкими судами. Он назвал ситуацию "скандалом в истории немецкого правосудия".

Десятки тысяч погибших узников

Концлагерь Штутгоф был создан нацистами в 1939 году на территории оккупированной Польши близ Гданьска. Среди узников лагеря были поляки, советские военнопленные и евреи. За время Второй мировой войны в него попали свыше 100 тысяч человек, из них 65 тысяч погибли.
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    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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