В Германии социал-демократы призвали освободить Оюба Титиева

Эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) призвал освободить российского правозащитника Оюба Титиева, который уже ровно год находится под стражей в диктаторски управляемой Чечне. Уголовное дело против главы грозненского офиса правозащитной организации "Мемориал", обвиненного в хранении наркотиков, является фарсом, заявил Шмид в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в среду, 9 января.

"Обвинения против Титиева сфабрикованы, марихуану ему, очевидно, подбросили, чтобы избавиться от него", - сказал эксперт фракции СДПГ в бундестаге. Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. С 11 января 2018 года он находится под арестом.

Приговор Оюбу Титиеву должен быть вынесен в ближайшие недели. В "Мемориале" опасаются, что глава Чечни Рамзан Кадыров воспользуется этим судебным процессом, чтобы искоренить любую правозащитную деятельность в Чечне. Усилия, предпринимаемые в мировом сообществе с целью добиться освобождения Титиева, пока не увенчались успехом.

Нильс Шмид обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот предоставил Кадырову полную свободу действий. "Последствия этого просто фатальны: и без того неудовлетворительные стандарты в сфере прав и свобод человека в России в Чечне попираются еще сильнее", - констатировал социал-демократический политик.

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