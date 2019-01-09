 В Германии социал-демократы призвали освободить Оюба Титиева | Новости из Германии о Германии | DW | 09.01.2019

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Германия

В Германии социал-демократы призвали освободить Оюба Титиева

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид назвал фарсом обвинения против главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитник находится под стражей уже год.

Эксперт фракции СДПГ в бундестаге по внешней политике Нильс Шмид

Эксперт фракции СДПГ в бундестаге по внешней политике Нильс Шмид

Эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) призвал освободить российского правозащитника Оюба Титиева, который уже ровно год находится под стражей в диктаторски управляемой Чечне. Уголовное дело против главы грозненского офиса правозащитной организации "Мемориал", обвиненного в хранении наркотиков, является фарсом, заявил Шмид в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в среду, 9 января.

Контекст

Показательный процесс - единственно возможное словосочетание, применимое к оценке рассмотрения в суде дела главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, считает Миодраг Шорич. (19.11.2018)

В Чечне началось слушание уголовного дела правозащитника Оюба Титиева. Защита добивалась переноса его в другой регион. Почему - DW объяснил глава совета центра "Мемориал" Александр Черкасов. (18.07.2018)

"Обвинения против Титиева сфабрикованы, марихуану ему, очевидно, подбросили, чтобы избавиться от него", - сказал эксперт фракции СДПГ в бундестаге. Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. С 11 января 2018 года он находится под арестом.

Приговор Оюбу Титиеву должен быть вынесен в ближайшие недели. В "Мемориале" опасаются, что глава Чечни Рамзан Кадыров воспользуется этим судебным процессом, чтобы искоренить любую правозащитную деятельность в Чечне. Усилия, предпринимаемые в мировом сообществе с целью добиться освобождения Титиева, пока не увенчались успехом.

Нильс Шмид обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот предоставил Кадырову полную свободу действий. "Последствия этого просто фатальны: и без того неудовлетворительные стандарты в сфере прав и свобод человека в России в Чечне попираются еще сильнее", - констатировал социал-демократический политик.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Права человека: В Чечне проходит процесс над Оюбом Титиевым (13.11.2018)

 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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