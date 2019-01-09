В Германии социал-демократы призвали освободить Оюба Титиева

Эксперт СДПГ по внешней политике Нильс Шмид назвал фарсом обвинения против главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева. Правозащитник находится под стражей уже год.
Эксперт парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Нильс Шмид (Nils Schmid) призвал освободить российского правозащитника Оюба Титиева, который уже ровно год находится под стражей в диктаторски управляемой Чечне. Уголовное дело против главы грозненского офиса правозащитной организации "Мемориал", обвиненного в хранении наркотиков, является фарсом, заявил Шмид в интервью изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, обнародованном в среду, 9 января.
"Обвинения против Титиева сфабрикованы, марихуану ему, очевидно, подбросили, чтобы избавиться от него", - сказал эксперт фракции СДПГ в бундестаге. Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. При проверке его автомобиля чеченские полицейские нашли пакет с наркотиками. По версии следствия, Титиев "в неустановленном месте и время" и "при неустановленных обстоятельствах" приобрел не менее 207 граммов марихуаны. Правозащитник вину не признает и настаивает на том, что наркотики ему подбросили. С 11 января 2018 года он находится под арестом.
Приговор Оюбу Титиеву должен быть вынесен в ближайшие недели. В "Мемориале" опасаются, что глава Чечни Рамзан Кадыров воспользуется этим судебным процессом, чтобы искоренить любую правозащитную деятельность в Чечне. Усилия, предпринимаемые в мировом сообществе с целью добиться освобождения Титиева, пока не увенчались успехом.
Нильс Шмид обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот предоставил Кадырову полную свободу действий. "Последствия этого просто фатальны: и без того неудовлетворительные стандарты в сфере прав и свобод человека в России в Чечне попираются еще сильнее", - констатировал социал-демократический политик.
Смотрите также: