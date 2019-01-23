В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов и работодатели уладили спор

Забастовки в ближайшее время не грозят пассажирам немецких аэропортов. В ночь на четверг, 24 января, профсоюз работников сферы обслуживания Verdi смог найти компромисс в споре с работодателями о повышении зарплат для сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов.

О деталях достигнутых договоренностей стороны пообещали проинформировать в течение дня.

Профсоюз Verdi добивался повышения зарплаты с 17 до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Для этого организация серию забастовок. В частности, стачка 15 января охватила восемь крупных аэропортов Германии и стала одной из самых масштабных в Германии. Она затронула около 220 тысяч пассажиров, были отложены сотни рейсов.

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