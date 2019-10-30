 В Германии призвали жестко наказать сборную России за манипуляции с допингом | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2019

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Германия

В Германии призвали жестко наказать сборную России за манипуляции с допингом

Если будет доказано, что Россия манипулировала данными московской антидопинговой лаборатории, российские спортсмены не должны быть допущены к Олимпиаде, считают в NADA и бундестаге.

Глава Национального антидопингового агентства Германии (NADА) Андреа Гоцман

Глава Национального антидопингового агентства Германии Андреа Гоцман

Если подозрения о манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории подтвердятся, Россия должна быть жестко наказана. Об этом в интервью агентству dpa заявила глава Национального антидопингового агентства Германии (NADA) Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann).  По ее словам, в данном случае речь должна идти о лишении российских спортсменов возможности участия в Олимпийских играх.

Контекст

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Глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью DW призвал министра спорта России Павла Колобкова разобраться с возможными манипуляциями в базе данных московской антидопинговой лаборатории. (24.09.2019)

Всемирное антидопинговое агентство нашло неточности в данных лаборатории и запросило у РФ уточнения. Комитет WADA по соответствию ожидает отчет экспертов, включая независимых, до конца ноября. (29.10.2019)

В 2020 году Всемирное антидопинговое агентство возглавит министр спорта Польши Витольд Банька. DW поговорила с ним о его целях, отношении к атлетам из России и возможных санкциях в отношении РУСАДА. (30.10.2019)

Аналогичную позицию занимает и председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг (Dagmar Freitag). "На мой взгляд, не может быть других последствий, кроме отстранения российской команды от Олимпиады в Токио", - заявила она. По словам немецкого политика, новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька должен "сделать правильные выводы" из упущений, допущенных уходящим шефом WADA Крейгом Риди. "Однако у него не будет на это много времени, поскольку есть весомые доказательства того, что Россия предоставила WADA сфальсифицированные данные. И это требует недвусмысленных последствий", - заявила Фрайтаг.

Банька намерен придерживаться жесткой линии

На конференции WADA в Катовице 35-летнийбывший польский легкоатлет Банька заявил, что не приемлет манипуляций в спорте. "Я хотел бы заявить однозначно: я не потерплю обман в спорте, спортсменов, принимающих допинг, и манипуляций", - пояснил будущий главаWADA.

Ранее стало известно, что решение о статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть принято исполкомом WADA 9 декабря. Как ожидается, 17 ноября состоится встреча экспертов WADA и России, на основании которой комитет по соответствию выработает рекомендации для исполкома. По данным известного немецкого спортивного журналиста-расследователя Хайо Зеппельта (Hajo Seppelt), Москва не ответила на восемь из 31 вопроса, поставленных ей WADA в связи с несоответствием данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Между тем министр спорта РФ Павел Колобков, выступая в среду на Всемирной антидопинговой конференции в Катовице, заявил, что Россия ответила на все поставленные вопросы. "Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер", - цитирует слова Колобкова агентство ТАСС.

Дисквалификация РУСАДА и восстановление его в правах

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря того же года Всемирному антидопинговому агентству доступа к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам. Эксперты WADA смогли скопировать данные и вывезти их из России только в январе 2019 года.

Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Специалисты агентства обнаружили несоответствие между данными, предоставленными ранее осведомителями, и теми, что передала Москва. WADA сформулировало  по этому поводу 31 вопрос, на которые российские чиновники должны были ответить до 8 октября.

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    Автор: Владимир Дорохов


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