В Германии придумали таблички с названиями улиц для слепых (фото)

Ведель • Небольшой город Ведель в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн станет первым городом в Германии, в котором повсюду появятся такие специальные указатели названий улиц для слабовидящих и слепых. Они дублируют информацию на уже существующих столбах выпуклым шрифтом на примерно полутораметровой высоте, то есть будут доступны как пешеходам, так и людям в инвалидных колясках.

Указатели придумал и разработал 75-летний житель города - инженер Фолькер Кёниг (Volker König), потерявший зрение еще в молодости. Уже много десятилетий он занимается изобретением вспомогательных средств и приспособлений для слепых.

Первые такие таблички были установлены в городе несколько лет назад. Сейчас местные власти приняли решение оснастить ими все здешние улицы. Как сообщает агентство dpa, до конца января 2020 здесь установят более 370 таких дублирующих указателей, на что будет потрачено около 50 тысяч евро из пожертвований и специального фонда.

По разным оценкам, в Германии проживает от 650 тысяч до 1,2 миллиона слабовидящих и слепых людей.

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