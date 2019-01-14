В Германии празднуют 100-летие женского избирательного права

В бундестаге прошла торжественная церемония, посвященная 100-летию введения женского избирательного права. Равноправие мужчин и женщин является "неотъемлемым принципом конституции" ФРГ, заявил в четверг, 17 января, председатель парламента Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). По его словам, этот принцип должны принять все "желающие стать частью нашего общества", в том числе те, кому он "чужд по культурным и религиозным причинам".

Полное равноправие еще не достигнуто

В Германии женщины занимают целый ряд высших политических постов, включая должность главы правительства, но о полном равноправии мужчин и женщин говорить все еще рано, уверен Шойбле. "Одна ласточка весны не делает", - добавил он и призвал более справедливо разделять между мужчинами и женщины обязательства в таких сферах как воспитание детей, домашняя работа и уход за больными и престарелыми.

Цель будет достигнута только тогда, когда женщины и мужчины действительно смогут свободно выбирать свои жизненные приоритеты, не отказываясь при этом от семьи или профессии, подчеркнул председатель бундестага.

Необходима реформа избирательного права

Одна из предшественниц Шойбле на этом посту Рита Зюссмут (Rita Süssmuth) также высказалась за еще более активное участие женщин, в том числе в политике. Она указала на снизившуюся долю женщин в бундестаге и высказалась за скорейшее проведение реформы избирательного права, которая бы закрепила равноправие женщин и мужчин в парламенте.

В торжественной церемонии также участвовала известная активистка движения за права женщин в ФРГ Алис Шварцер (Alice Schwarzer) и председатель Конференции немецких католических епископов кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx).

Очередь на избирательный участок на выборах 19 января 1919 года

Первые выборы с участием женщин

Сто лет назад женщины в Германии впервые получили возможность принять участие в выборах. Более 80 процентов жительниц страны 19 января 1919 года воспользовались своим правом на голосовании в Веймарское учредительное собрание. В учредивший Веймарскую республику парламент были избраны 37 женщин, что составило почти 9 процентов от общего числа его членов.

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