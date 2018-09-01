В Германии поймали "Джеймса Бонда" (фото)

Как сообщает агентство dpa, полицейский патруль заметил подозрительную машину случайно - на автобане A9 в Баден-Вюртемберге недалеко от Байройта. Сопроводив автомобиль на стоянку, полицейские обнаружили на переднем бампере запрещенное приспособление - автоматическую шторку, закрывающую номерной знак при нажатии дистанционной кнопки, что делает невозможным определить принадлежность транспортного средства на фотографиях скоростных радаров. Полицейские демонтировали это устройство сразу на месте и оформили протокол на 54-летнего водителя, признавшего свою вину. За такие правонарушения в немецких правилах дорожного движения предусмотрен денежный штраф или лишение свободы сроком до одного года.
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Как в Германии наказывают за слишком быструю езду
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Превышение и наказание
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.
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Превышение и наказание
Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.
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Превышение и наказание
В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.
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Превышение и наказание
Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.
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Превышение и наказание
Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.
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Превышение и наказание
Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.
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Превышение и наказание
Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.
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Превышение и наказание
Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.
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Превышение и наказание
Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".
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Превышение и наказание
Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.
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Превышение и наказание
В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...
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Превышение и наказание
Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.
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Превышение и наказание
Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.
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Превышение и наказание
К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.
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Превышение и наказание
Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.
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Превышение и наказание
Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.
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Превышение и наказание
Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.
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Превышение и наказание
В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.
Августовские фотографии из Германии
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Германия в августе - 2018
Начало августа. Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло и готово отправиться зимовать в южные страны.
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Германия в августе - 2018
Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню. На три недели раньше обычного срока начали собирать виноград - в начале августа. В середине месяца пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.
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Германия в августе - 2018
Радуги в небе над Германией этим засушливым летом наблюдались редко. Эта фотография была сделана после дождя во Франкфурте-на-Майне.
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Германия в августе - 2018
После длительной засухи на Нижнем Рейне в районе города Эммерих стали видны остатки этого корабля, затонувшего 123 года назад. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул в 1895 году - в результате взрыва динамита на соседнем судне. При этом погибло 16 человек.
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Германия в августе - 2018
Так в августе выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.
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Германия в августе - 2018
Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.
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Германия в августе - 2018
По такому лабиринту можно побродить около тюрингского города Цойленрода-Трибес, где возделывают коноплю для производства лубяного волокна - пеньки. Посетители также могут получить информацию об истории использования конопли в качестве пищевого, прядильного и лекарственного растения.
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Германия в августе - 2018
Это письмо Фридриха Шиллера 1794 года считалось пропавшим. Теперь оно будет выставлено на аукционе. Около 50 лет назад письмо было куплено неизвестным коллекционером и с тех пор хранилось в сейфе. Недавно оно было найдено при разборе наследства. Супруга коллекционера решила его продать, а деньги пожертвовать. Стартовая цена - 15 тысяч евро.
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Германия в августе - 2018
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Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.
Автор: Максим Нелюбин