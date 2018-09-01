 В Германии поймали ″Джеймса Бонда″ (фото) | Кадр дня | DW | 02.09.2018

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Кадр за кадром

В Германии поймали "Джеймса Бонда" (фото)

Такие приспособления можно увидеть в шпионских фильмах, но в реальной жизни они запрещены. Немецкая полиция задержала машину со шторкой для скрытия номерного знака.

Конфискованное приспособление

Как сообщает агентство dpa, полицейский патруль заметил подозрительную машину случайно - на автобане A9 в Баден-Вюртемберге недалеко от Байройта. Сопроводив автомобиль на стоянку, полицейские обнаружили на переднем бампере запрещенное приспособление - автоматическую шторку, закрывающую номерной знак при нажатии дистанционной кнопки, что делает невозможным определить принадлежность транспортного средства на фотографиях скоростных радаров. Полицейские демонтировали это устройство сразу на месте и оформили протокол на 54-летнего водителя, признавшего свою вину. За такие правонарушения в немецких правилах дорожного движения предусмотрен денежный штраф или лишение свободы сроком до одного года.  

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  • Фленсбург

    Превышение и наказание

    За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

  • Водительские права

    Превышение и наказание

    Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

  • Кельн

    Превышение и наказание

    В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

  • default

    Превышение и наказание

    Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

  • На обочине дороги

    Превышение и наказание

    Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

  • default

    Превышение и наказание

    Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

  • Пробка на автобане A4

    Превышение и наказание

    Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

  • Лошадь на дороге

    Превышение и наказание

    В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

  • Уведомление о штрафе

    Превышение и наказание

    Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

  • Полицейский автомобиль

    Превышение и наказание

    К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

  • Радарный контроль

    Превышение и наказание

    Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

  • Автобан

    Превышение и наказание

    Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

  • Радар

    Превышение и наказание

    В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.


Августовские фотографии из Германии

  • Бибесхайм

    Германия в августе - 2018

    Начало августа. Белые аисты в гессенском Бибесхайме прячутся от 32-градусной жары в тени деревьев. Потомство этого года уже встало на крыло и готово отправиться зимовать в южные страны.

  • Икендорф

    Германия в августе - 2018

    Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню. На три недели раньше обычного срока начали собирать виноград - в начале августа. В середине месяца пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в августе - 2018

    Радуги в небе над Германией этим засушливым летом наблюдались редко. Эта фотография была сделана после дождя во Франкфурте-на-Майне.

  • Эммерих

    Германия в августе - 2018

    После длительной засухи на Нижнем Рейне в районе города Эммерих стали видны остатки этого корабля, затонувшего 123 года назад. Грузовой голландский корабль De Hoop затонул в 1895 году - в результате взрыва динамита на соседнем судне. При этом погибло 16 человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Так в августе выглядели из космоса поля вокруг столицы северогерманской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн - города Киля. Только в одной этой немецкой земле убытки сельского хозяйства от нынешней засухи оцениваются в 400 миллионов евро.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.

  • Валькенрид

    Германия в августе - 2018

    В 30-градусную жару в Германии были все же прохладные места без кондиционеров, например за каменными стенами бывшего аббатства Валькенрид в Нижней Саксонии.

  • Цойленрода-Трибес

    Германия в августе - 2018

    По такому лабиринту можно побродить около тюрингского города Цойленрода-Трибес, где возделывают коноплю для производства лубяного волокна - пеньки. Посетители также могут получить информацию об истории использования конопли в качестве пищевого, прядильного и лекарственного растения.

  • Письмо Фридриха Шиллера

    Германия в августе - 2018

    Это письмо Фридриха Шиллера 1794 года считалось пропавшим. Теперь оно будет выставлено на аукционе. Около 50 лет назад письмо было куплено неизвестным коллекционером и с тех пор хранилось в сейфе. Недавно оно было найдено при разборе наследства. Супруга коллекционера решила его продать, а деньги пожертвовать. Стартовая цена - 15 тысяч евро.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Германия в августе - 2018

    Этот маяк построили в Шлезвиг-Гольштейне на побережье Северного моря в 1906 году. Высота маяка в Вестерхефере превышает сорок метров. Сейчас контроль осуществляется автоматически, а в бывших домиках смотрителей расположена экологическая станция заповедника Ваттовое море, включенного в список Всемирного наследия.

  • BdT - Fledermäuse (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    Германия в августе - 2018

    В Германии проживает более двух десятков видов летучих мышей. В ночь на 26 августа немцы смогли ближе познакомиться с этими своими соседями. Ночь летучих мышей проводится по всему миру. В 2018 году в акции принимало участие 35 стран. Эта фотография был сделана в одном из подвалов Франкфурта-на-Одере.

  • Затерланд

    Германия в августе - 2018

    В немецком Затерланде состоялся чемпионат художественной резьбы по дереву цепными пилами. Во времена Папы Карло бензопилу еще не изобрели. Современные последователи доброго сказочного старика предпочитают создавать других героев. Этот деревянный немецкий Джокер получился не менее зловещим, чем голливудский оригинал.

  • Вакен

    Германия в августе - 2018

    В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен прошел очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире. Здесь вновь собралось более 70 тысяч человек.

  • Ваттовое море

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана на фризском острове Нордернай около побережья Нижней Саксонии. Прибрежное мелководье Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный природный ландшафт и уникальная среда обитания. Эта часть Северного моря в Германии, Нидерландах и Дании имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Фульда

    Германия в августе - 2018

    Schwarzer Holunder - так по-немецки называется черная бузина, сбор урожая которой сейчас полным ходом идет в Германии. Эта фотография была сделана в конце августа около гессенского города Фульда. Сок бузины из этого хозяйства поставляется в Баварию, где используется для производства лимонадов.

  • Франкфурт-на-Майн

    Германия в августе - 2018

    Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне во время первого выхода в свет трубкозуба Мемфиса, родившегося в здешнем зоопарке в июле. Трубкозубы напоминают свинью с длинной мордой, заячьими ушами и хвостом, похожим на хвост кенгуру. В дикой природе обитают в Африке к югу от Сахары.

  • Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Засыхающие на корню подсолнухи в Мекленбурге - Передней Померании. Столбик термометра в Германии в августе неоднократно приближался к 40-градусной отметке.

  • Райтвайн, Бранденбург

    Германия в августе - 2018

    Эти овцы в бранденбургском Райтвайне не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они помогают поддерживать здешние дамбы в надлежащем состоянии - заменяют газонокосилки, а также утаптывают почву, что улучшает стабильность дамб на случай наводнений.

  • Цугшпитце

    Германия в августе - 2018

    Нет, мы не ошиблись месяцем. Эта фотография сделана на самой высокой немецкой горе Цугшпитце (2962 метра) в Баварских Альпах , где 26 августа уже выпал первый снег.

  • Замок Гогенцоллерн

    Германия в августе - 2018

    Замок Гогенцоллерн до сих пор принадлежит потомкам последнего императора Германии - Вильгельма II, отрекшегося от престола в 1918 году после Ноябрьской революции. Расположен в Баден-Вюртемберге примерно в полусотне километров от Штутгарта. Ежегодно эту достопримечательность посещает около 340 тысяч туристов.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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