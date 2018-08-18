В Германии - нашествие короедов (фото)

Эти жуки почти всю жизнь проводят под корой, где вытачивают свои ходы, чтобы питаться и откладывать личинки. В первую очередь нападению короедов подвергаются больные и поврежденные деревья. Обычно за сезон они откладывают яйца дважды, но в этом году, как сообщает агентство dpa со ссылкой на экспертов-экологов, на подходе уже третье поколение. Кроме того, из-за жары деревья вырабатывают меньше смолы, помогающей им защищаться от вторжения вредителей. Немецкие лесничие сейчас проводят усиленный контроль, чтобы оперативно срубать и вывозить зараженные ели. Некоторые экологи, однако, не видят поводов для беспокойства. По их мнению, жуки, так сказать, помогают выявлять больные деревья, на смену которым придут новые - других видов, более хорошо приспособленные к меняющемуся климату.
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Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии
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Германия в июле - 2018
В Германии цветут подсолнухи
В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.
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Германия в июле - 2018
"Поливальные машины"
В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.
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Германия в июле - 2018
Кельнская жара
Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!
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Германия в июле - 2018
Немцы и мороженое
В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.
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Германия в июле - 2018
Обмелевший Одер
Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.
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Германия в июле - 2018
Яблоку упасть...
Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.
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Германия в июле - 2018
Ранний урожай
Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.
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Германия в июле - 2018
Виноградник посреди Рейна
Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.
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Германия в июле - 2018
Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору
После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".
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Германия в июле - 2018
Больше томатов - вкусных и разных
В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.
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Германия в июле - 2018
Кружка Октоберфеста
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.
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Германия в июле - 2018
Сенсационная находка
В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.
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Германия в июле - 2018
65-летний юбилей
65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.
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Германия в июле - 2018
Подсвечники Фридриха Великого
Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.
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Германия в июле - 2018
"Бал кухарок"
Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.
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Германия в июле - 2018
Баварцы дружно дунули в альпгорны
Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.
Автор: Максим Нелюбин
Времена года в Шварцвальде
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Долина Мюнстерталь (Münstertal) в Шварцвальде в середине октября.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
В немецком "Чернолесье" есть много загадочных мест. Одно из них находится около города Фуртвангена. Здесь в лесу можно увидеть старый бук с вросшей в него каменной фигурой Иисуса Христа - "Balzer Herrgott". Как и когда она попала сюда, точно не знает никто.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Церковь монастыря Святого Петра (Kloster St. Peter auf dem Schwarzwald). Эту бенедиктинскую обитель основали здесь еще в XI веке. Барочный храм, дошедший до наших дней, был возведен в 1720-х годах.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Каждый год осенью недалеко от города Вальдсхут (Waldshut) в Шварцвальде проходит небольшой фестиваль соломенных скульптур. Название этой композиции - "Пенсионеры на скамейке".
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Гертельбахские водопады (Gertelbachfälle) в районе Бюлерталь. Перепад высоты этого ручья протяженностью всего 2,5 километра составляет около 330 метров.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Крестьянское подворье в окрестностях города Фуртвангена (Furtwangen) туманным осенним утром.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Зимний Шварцвальд - прекрасное место, чтобы покататься на лыжах, например, в окрестностях города Титизее-Нойштадт (Titisee-Neustadt).
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Такое зрелище можно наблюдать каждый Новый год в шварцвальдском городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen). Новогодние стрельбы здесь устраивают члены местного военно-исторического общества.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.
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Шварцвальд - немецкое "Чернолесье"
Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).
Автор: Максим Нелюбин