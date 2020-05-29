В Германии наградили издательство, выпускающее книги об архитектуре СССР

Каждый год уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) вручает маленьким и средним независимым (то есть не принадлежащим к крупным медийным концернам) издательствам государственную премию Deutscher Verlagspreis. В денежном выражении для трех главных лауреатов она составляет по 60 тысяч евро, еще 60 издательств получают по 20 тысяч евро.

Один из главных лауреатов - издательство DOM publishers

В этом году среди трех победителей - берлинское издательство DOM publishers, которое выпускает книги, альбомы, практические пособия и монографии по архитектуре, в том числе часто - и по советской архитектуре. Это книги о знаменитом доме Мельникова, о творчестве Сергея Чернышева, одного из ведущих советских зодчих, который во многом определил архитектурный облик современной Москвы, о Борисе Иофане, о пропагандистской мозаике в Украине, советском жилищном строительстве, проектировании общественных пространств, модернизме и брутализме в СССР и так далее. Среди авторов - искусствоведы, историки архитектуры и фотографы из России, Украины, других стран бывшего СССР.

Особое место в программе издательства занимают архитектурные путеводители, в том числе и на русском языке. Не случайно сайт издательства представлен, кроме немецкого и английского языков, также на русском. DW уже неоднократно рассказывала о великолепных изданиях DOM publishers. Вот один из примеров - альбом Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенный совместно с киевским издательством Osnovy Publishing. Пролистаем его вместе.

Советская мозаика в Украине