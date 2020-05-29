 В Германии наградили издательство, выпускающее книги об архитектуре СССР | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.05.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии наградили издательство, выпускающее книги об архитектуре СССР

Главный издательский приз Германии в 2020 году получило издательство DOM publishers. Оно специализируется, в частности, на книгах и альбомах о советской архитектуре.

Мозаика в Винницком межрегиональном высшем профучилище № 4

Мозаика в Винницком межрегиональном высшем профучилище № 4

Каждый год уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры Моника Грюттерс (Monika Grütters) вручает маленьким и средним независимым (то есть не принадлежащим к крупным медийным концернам) издательствам государственную премию Deutscher Verlagspreis. В денежном выражении для трех главных лауреатов она составляет по 60 тысяч евро, еще 60 издательств получают по 20 тысяч евро.

Один из главных лауреатов - издательство DOM publishers

В этом году среди трех победителей - берлинское издательство DOM publishers, которое выпускает книги, альбомы, практические пособия и монографии по архитектуре, в том числе часто - и по советской архитектуре. Это книги о знаменитом доме Мельникова, о творчестве Сергея Чернышева, одного из ведущих советских зодчих, который во многом определил архитектурный облик современной Москвы, о Борисе Иофане, о пропагандистской мозаике в Украине, советском жилищном строительстве, проектировании общественных пространств, модернизме и брутализме в СССР и так далее. Среди авторов - искусствоведы, историки архитектуры и фотографы из России, Украины, других стран бывшего СССР.

Особое место в программе издательства занимают архитектурные путеводители, в том числе и на русском языке. Не случайно сайт издательства представлен, кроме немецкого и английского языков, также на русском. DW уже неоднократно рассказывала о великолепных изданиях DOM publishers. Вот один из примеров - альбом Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенный совместно с киевским издательством Osnovy Publishing. Пролистаем его вместе.

Советская мозаика в Украине

  • Магазин Струмок, г. Припять.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Магазин "Струмок", г. Припять. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. 1982 г. Автор: Иван Литовченко.

  • Панно Кузнецы современности на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Панно "Кузнецы современности" на стене проходной Института ядерных исследований НАН Украины, Киев. 1974 г. Авторы: Галина Зубченко и Григорий Пришедько.

  • В защиту мира и другие панно на проспекте Победы, г. Киев.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    "В защиту мира" и другие панно на проспекте Победы, г. Киев. 1968 г. Авторы: Иван Литовченко, Владимир Прядка.

  • Ленин, знамя поколений. Дворец культуры, г. Кременчуг.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    "Ленин, знамя поколений". Дворец культуры, г. Кременчуг. 1972 г. Авторы: Л. Сидоренко, А. Котляр.

  • Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Дом культуры им. Володимира Сосюры, г. Лисичанск Луганской обл. 1967 г. Автор неизвестен.

  • Скрипач. Киевский дворец детей и молодежи

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    "Скрипач". Киевский дворец детей и молодежи (б. Центральный дворец пионеров), Киев. 1963-1968 гг. Авторы: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко.

  • Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Южный, г. Днепр. Середина 1970-х годов. Автор неизвестен.

  • Черемушскинский крытый рынок, г. Одесса.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Рынок "Черемушки", г. Одесса. Автор - Валентин Ковалев.

  • decommunized: ukrainian soviet mosaics (Ukrainian soviet mosaics/DOM publischers)

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    "Прометеи". Школа № 5 г. Донецка. 1965 г. Авторы: Алла Горска, Галина Зубченко, Геннадий Марченко, Григорий Синица.

  • Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев. 1977-1979 г. Автор: Эрнест Котков.

  • Красная Армия. Станция метро Дворец Украина, Киев.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    "Красная Армия". Станция метро "Дворец Украина", Киев. 1984 г. Авторы: Степан Кириченко, Роман Кириченко.

  • Панно Очаковщина - край виноградарей и рыбаков, г. Очаков.

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Панно "Очаковщина - край виноградарей и рыбаков", г. Очаков. 1970е гг. Автор: Т. Бережной.

  • Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище № 4, г. Винница. 1980-е гг. Автор: Х. Солдатов.

  • Обложка альбома Евгения Никифорова Декоммунизация: украинская советская мозаика

    Советская пропагандистская мозаика в Украине

    Обложка альбома Евгения Никифорова "Декоммунизация: украинская советская мозаика", выпущенного совместно берлинским издательством DOM publishers и киевским Osnovy Publishing.

    Автор: Ефим Шуман


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