 В Германии концерну RWE временно запретили вырубать Хамбахский лес | Новости из Германии о Германии | DW | 05.10.2018

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Германия

В Германии концерну RWE временно запретили вырубать Хамбахский лес

Энергоконцерн RWE и горный надзор не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению региона или Германии в целом, постановил суд.

Акция экоактивистов в Хамбахском лесу

Акция экоактивистов в Хамбахском лесу, 23 сентября 2018 года

Немецкому энергетическому концерну RWE временно запрещено вырубать Хамбахский лес, в защиту которого активно выступают экоактивисты. Высший административный суд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия по ускоренной процедуре постановил в пятницу, 5 октября, что вырубку не разрешено проводить до тех пор, пока не будет принято решение по жалобе экологической организации BUND NRW на план работы буроугольного карьера RWE на 2018-2020 года.

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Концерн и горный надзор округа Арнсберг, где находится головной офис RWE, не предоставили доказательств того, что остановка вырубки леса повредит энергообеспечению земли или Германии в целом, говорится в решении суда. Вместе с тем RWE разрешается продолжить добычу угля - при условии, что она не затронет территорию Хамбахского леса, где деревья пока не были вырублены.

В ответ на планы энергетического концерна начать вырубку части деревьев в лесу около угольного разреза Хамбах экоактивисты призвали к масштабной акции неповиновения и построили импровизированный лагерь прямо на деревьях. Административный суд Кельна, сославшись на требования противопожарной безопасности, принял решение о его сносе. Соответствующая полицейская операция была приостановлена из-за трагической гибели в Хамбахском лесу журналиста, упавшего с висячего мостика, однако через некоторое время снос продолжили.

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    Автор: Максим Филимонов


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Ссылки в интернете

Решение Высшего административного суда Северного Рейна - Вестфалии по вырубке в Хамбахском лесу

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