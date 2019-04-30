В Германии и России растет недовольство демократией

В Германии и России за год - с 2017 по 2018 - существенно выросло число граждан, недовольных тем, как в их странах работает демократия. Это явствует из доклада американского научно-исследовательского центра Pew Research Center, опубликованного в понедельник, 29 апреля. Так, в Германии число недовольных демократией увеличилось с 26 до 43 процентов, в России - с 36 до 49 процентов.

Германия и Россия входят в пятерку стран по росту этого показателя, недовольство демократией также существенно увеличилось в Индии, Бразилии и Нидерландах. В то же время в Греции, Испании и Италии недовольство ситуацией с демократией в странах проживания респондентов куда больше - недовольных там соответственно 84, 81 и 70 процентов населения.

Согласно тому же опросу, 54 процента немцев и 67 процентов россиян считают, что власти их стран не заботит, что думают обычные граждане.

Более 80 процентов жителей РФ уверены в коррумпированности политиков

Однако по отношению к коррупции в России и Германии существуют существенные различия: 82 процента россиян и только 33 процента немцев считают, что большинство политиков в их странах коррумпированы. Максимум по этому показателю у Греции - там в коррумпированности политиков уверены 89 процентов опрошенных. Минимум у Швеции - там эту точку зрения разделяют 20 процентов.

Исследование проводилось с мая по август 2018 года, в его ходе были опрошены в общей сложности 30 133 человека в 27 странах.

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