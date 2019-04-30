 В Германии и России растет недовольство демократией | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.04.2019

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Беларусь

В Германии и России растет недовольство демократией

За год в Германии и России существенно - на 17 и 13 процентов - выросло число недовольных развитием демократии в их странах. 82 процента россиян считают, что большинство политиков погрязли в коррупции.

Акция протеста в Санкт-Петербурге против пенсионной реформы

Акция протеста в Санкт-Петербурге против пенсионной реформы

В Германии и России за год - с 2017 по 2018 - существенно выросло число граждан, недовольных тем, как в их странах работает демократия. Это явствует из доклада американского научно-исследовательского центра Pew Research Center, опубликованного в понедельник, 29 апреля. Так, в Германии число недовольных демократией увеличилось с 26 до 43 процентов, в России - с 36 до 49 процентов.

Контекст

Российские политики, общественные деятели, актеры и телеведущие поздравили избранного президента Украины с победой. DW - о главных реакциях из РФ на победу Владимира Зеленского. (22.04.2019)

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Германия и Россия входят в пятерку стран по росту этого показателя, недовольство демократией также существенно увеличилось в Индии, Бразилии и Нидерландах. В то же время в Греции, Испании и Италии недовольство ситуацией с демократией в странах проживания респондентов куда больше - недовольных там соответственно 84, 81 и 70 процентов населения.

Согласно тому же опросу, 54 процента немцев и 67 процентов россиян считают, что власти их стран не заботит, что думают обычные граждане.

Более 80 процентов жителей РФ уверены в коррумпированности политиков

Однако по отношению к коррупции в России и Германии существуют существенные различия: 82 процента россиян и только 33 процента немцев считают, что большинство политиков в их странах коррумпированы. Максимум по этому показателю у Греции - там в коррумпированности политиков уверены 89 процентов опрошенных. Минимум у Швеции - там эту точку зрения разделяют 20 процентов.

Исследование проводилось с мая по август 2018 года, в его ходе были опрошены в общей сложности 30 133 человека в 27 странах.

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    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

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