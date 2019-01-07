В Германии ищут альтернативу праздничной елке

Каждый год во второй половине декабря в Германии вырубают десятки миллионов елок для того, чтобы в праздничные дни, наряженные по всем правилам, они украшали витрины магазинов, офисы, школы, гостиные в домах и квартирах. Когда рождественские и новогодние праздники заканчиваются, украшения снимают, а елки выставляют на улицу, где их позже собирают специальные службы и отправляют на переработку. И пусть 90 процентов всех рождественских и новогодних елок в Германии выращивают на плантациях специально для праздников, все равно жалко.
В качестве рождественской елки немцы особенно любят выставлять пихту Нордмана. Растет она далеко за пределами Германии - на Кавказе, в северной Армении, на северо-западе Азербайджана, в Грузии.. И ее транспортировка связана с большими затратами. Не говоря о том, что для защиты елей от насекомых-вредителей их обрабатывают пестицидами.
В общей сложности, около 3 миллионов поступающих в продажу в Германии елок (это примерно десятая часть всех продающихся каждый год елок) поставляются сюда из других стран, в частности, из Дании, Венгрии, Австрии, Польши, Чехии. Пихта Нордмана выращивается на плантациях из семян, импортированных, в первую очередь, из Грузии. Но немало немцев из экологических или просто прагматических соображений считают, что можно обойтись без живых елок. В связи с этим экологическая организация BUND предлагает в праздники несколько альтернатив.
Елка из дощечек
Такой альтернативой может стать искусственная ель. Ее можно использовать чуть ли не двадцать лет. Но если она сделана из дешевой пластмассы, то это вредно не только для природы, но и для человека. Под воздействием тепла комнатных батарей такие елки могут выделять токсичные вещества, например, фенол и формальдегид. Гораздо лучше подойдет деревянная елка. Ее нетрудно смастерить самому: для этого понадобятся лишь два-три десятка старых досок, ручная пила, молоток с гвоздями и зеленая краска. Между прочим, выглядит такая елочка очень даже модерно, в чем легко убедиться самому.
Можно заменить живую елку имитирующей ее инсталляцией в виде прикрепленных к стене деревянных досточек с повешенными на них всевозможными елочными украшениями, электрическими гирляндами, серпантином. Можно вырезать елку из куска зеленой ткани или зеленого картона, также прикрепить ее к стене и украсить разноцветными бантами, звездочками, игрушками. Такие модели не только будут выглядеть стильно, эффектно и оригинально, но и позволят сэкономить немало места в комнате.
Елка в кадушке
Но, конечно, искусственная елка прельщает далеко не всех. Есть люди, которые просто не в силах отказаться на Рождество и Новый год от живой, пахнущей хвоей ели. И они вполне могут это себе позволить Как? Купить живую елочку, посаженную вместе с корнем в кадушку. А после того как праздники закончатся, ее можно пересадить в открытый грунт у себя в саду, на дачном участке, в лесу или парке. Правда, делать это лучше всего с наступлением весны, иначе елка может испытать температурный шок и погибнуть. И еще : места для корней такой елки нужно намного больше, чем есть у них в кадушке.
Ель в кадушке требует особого ухода. Устанавливать ее следует подальше от батареи, по возможности - в самом прохладном месте квартиры, а после праздников поместить ее в гараже или на балконе, предварительно утеплив землю в кадушке опилками. Из-за сухого воздуха в комнате влага с иголок быстро испаряется. Поэтому елочку нужно часто поливать и увлажнять хвою, опрыскивая ее из пульверизатора. Покупая такую елку, надо обращать внимание на ее высоту. Дерево должно быть не выше 1,20 метра, советуют немецкие экологи. Тогда оно лучше приживется после пересадки в открытый грунт.
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Автор: Инга Ваннер