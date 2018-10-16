В Германии запретят рекламу сигарет?

На вокзалах и в аэропортах, на автобусных остановках и на досках объявлений - на каждом шагу в Германии вы увидите одно и то же: рекламные плакаты с продукцией крупных табачных концернов. На самом деле с этим уже давно должно было быть покончено, ведь еще в апреле 2016 года предыдущее правительство ФРГ под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel) подготовило законопроект о запрете наружной рекламы табачных изделий.

Нередко реклама сигарет нацелена на молодежь

Однако крупнейшая фракция бундестага, которую составляет консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), так и не внесла голосование по этому законопроекту в повестку дня бундестага.

Главным ответственным за такое развитие событий принято считать бывшего председателя фракции ХДС/ХСС 69-летнего Фолькера Каудера (Volker Kauder).

НПО призывают защитить молодежь ФРГ от рекламы сигарет

В конце сентября близкий соратник Меркель Каудер лишился своего поста, неожиданно уступив во внутрифракционном голосовании 50-летнему Ральфу Бринкхаусу (Ralph Brinkhaus). Противники табака увидели в этом событии шанс все-таки добиться, наконец, запрета на рекламу табачной продукции. В коллективном письме ряд научно-исследовательских институтов и неправительственных организаций призвали Бринкхауса "выступить в поддержку детей и молодежи и защитить их от рекламы сигарет". Обращение подписали, в частности, Немецкий центр исследования рака, Институт избавления от табачной зависимости и профилактики курения и другие.

"Курение остается главным фактором риска развития рака - каждый пятый новый случай заболевания раком в Германии связан с потреблением табака. Подавляющее большинство курильщиков начинают курить в юношеском и молодом возрасте - когда они наиболее восприимчивы к рекламным призывам табачной индустрии", - отмечается в открытом письме.

Согласен с необходимостью запрета рекламы табака и бывший министр продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт (Christian Schmidt), который и разработал правительственный законопроект два года назад. Пытаясь убедить депутатов бундестага в необходимости данной меры, он в специальном обращении отмечал, что речь идет не только о здоровье граждан, но и о снижении нагрузки на бюджет. В то время как доходы с налогов на табак приносят в казну 14 млрд евро в год, дополнительные расходы, связанные с этой индустрией, составляют 78 млрд евро, аргументировал Шмидт.

Сила табачного лобби в Германии

Каждый год в ФРГ от потребления табачной продукции умирает 121 тысяча активных и пассивных курильщиков. Тем не менее Кристиану Шмидту не удалось убедить коллег в необходимости запрета рекламы сигарет. Считается, что это может быть связано с хорошими отношениями табачных лоббистов с членами представленных в бундестаге партий.

Курение ежегодно убивает порядка 121 тысячи жителей ФРГ

Так, за 2010-2015 годы компания Philip Morris (производитель сигарет Marlboro, L&M и других) потратила 544 тысячи евро на мероприятия ХДС, ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и близких к ним организаций.

Как следует из ответа на запрос фракции Левой партии, за период деятельности прошлого кабинета Меркель табачные лоббисты встречались с представителями правительства ФРГ не менее 23 раз.

Нужен новый законопроект о запрете рекламы табака в ФРГ

"Так как законопроект, к сожалению, так и не был вынесен на итоговое голосование в бундестаге до конца срока полномочий его прошлого состава, он стал жертвой так называемого парламентского отсутствия преемственности. Иными словами, необходимо провести законодательную процедуру заново", - пояснил бывший министр продовольствия ФРГ Кристиан Шмидт в интервью DW.

Сообщается, что правительство ФРГ продолжает обсуждать расширение запрета рекламы табака, и пока неизвестно, когда соответствующий законопроект поступит на рассмотрение в бундестаге. Шмидт подчеркивает, что его позиция по данному вопросу остается неизменной, и он будет "приветствовать быструю разработку новой законодательной инициативы".

"Запрет наружной рекламы сигарет - необходимость"

Уполномоченная правительства ФРГ по наркополитике Марлене Мортлер (Marlene Mortler) тоже выступает за скорейшую реализацию мер по запрету рекламы табака. Она напомнила в беседе с DW, что Германия еще в 2003 году присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака.

"Запрет наружной рекламы табака - это не возможность, а необходимость. Общеизвестно, что реклама воздействует, прежде всего, на детей и молодежь", - констатировала Мортлер. По ее мнению, благодаря рекламе курение ассоциируется с положительным жизненным настроем, с ощущением общности.

"Я не могу понять аргументы в пользу того, что потребители могут почувствовать себя ущемленными из-за запрета на рекламу. В конце концов, мы тем самым не запрещаем само курение. В общем, самое время наконец-то сделать верный шаг!", - резюмирует омбудсмен по наркополитике. Марлене Мортлер убеждена, что соответствующая мера будет принята еще при нынешнем правительстве.

Как относится к запрету рекламы сигарет на улицах Германии новый председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus), неизвестно. Пока он на эту тему не высказывался.

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Курить или не курить? Наедине с собой Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.

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