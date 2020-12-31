В Германии в 2021 году ощутимо выросли цены на топливо

Новая наценка на выбросы двуокиси углерода в Германии, начисляемая с пятницы, 1 января, приведет к подорожанию горючего, прогнозирует отдел торговли выбросами Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Так, стоимость одного литра дизельного топлива и топочного мазута увеличится на 7 евроцентов за литр без НДС, а к 2025 году размер доплаты увеличится до 15 центов. Для бензина премиум-класса надбавка изначально составит 6 центов, а для газа, используемого для отопления, - 0,5 цента за один киловатт-час. Уже 1 января на автозаправочных станциях в ФРГ цены ощутимо выросли - в среднем на 10 евроцентов за 1 литр топлива.

Увеличение размера компенсации за выбросы "чрезвычайно важно для готовности компаний инвестировать в меры по защите климата", пояснил глава отдела торговли выбросами UBA Юрген Ландгребе (Jürgen Landgrebe) в интервью агентству dpa. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост рыночных цен на топливо. Это совершенно необходимо для достижения климатических целей Парижского соглашения, подчеркнул Ландгребе.

Торговля лицензиями на выбросы в Германии вступила в новую фазу 1 января 2021 года. Теперь необходимо получать право на загрязнение окружающей среды для вождения и отопления. "Мы не берем деньги с водителей, владельцев квартир и арендаторов", - сказал Юрген Ландгребе. Лицензии должны получать дистрибьюторы, например поставщики газа или нефтяные компании. "Но мы предполагаем, что дополнительные расходы будут переложены на клиентов в соотношении 1:1. Это дает желаемый финансовый стимул для сокращения выбросов", - заявил чиновник.

Климатический пакет

20 декабря 2019 года в Германии был принят пакет мер по защите климата. Согласно ему, с 2021 года в стране появятся сертификаты для компаний в транспортной и жилищной сферах, дающие право на эмиссию определенного объема СО2. До сих пор подобные сертификаты действовали для компаний в промышленной отрасли. Таким образом, за тонну выбросов транспортным компаниям и жилищному сектору придется платить 25 евро. До 2025 года этот показатель возрастет до 55 евро.

Страны Евросоюза договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55%, по сравнению с уровнем 1990 года для достижения целей Парижского климатического договора.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил собой Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран. С 2020 года такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.

Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

Смотрите также: