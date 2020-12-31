 В Германии в 2021 году ощутимо выросли цены на топливо | Новости из Германии о Германии | DW | 01.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии в 2021 году ощутимо выросли цены на топливо

В ФРГ борьба с загрязнением атмосферы вступила в новую фазу: на выбросы теперь следует получать лицензии. Расходы лягут и на плечи потребителей, поскольку подорожают бензин и газ для отопления.

Заправка дизельного автомобиля

Новая наценка на выбросы двуокиси углерода в Германии, начисляемая с пятницы, 1 января, приведет к подорожанию горючего, прогнозирует отдел торговли выбросами Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA). Так, стоимость одного литра дизельного топлива и топочного мазута увеличится на 7 евроцентов за литр без НДС, а к 2025 году размер доплаты увеличится до 15 центов. Для бензина премиум-класса надбавка изначально составит 6 центов, а для газа, используемого для отопления, - 0,5 цента за один киловатт-час. Уже 1 января на автозаправочных станциях в ФРГ цены ощутимо выросли - в среднем на 10 евроцентов за 1 литр топлива.

Увеличение размера компенсации за выбросы "чрезвычайно важно для готовности компаний инвестировать в меры по защите климата", пояснил глава отдела торговли выбросами UBA Юрген Ландгребе (Jürgen Landgrebe) в интервью агентству dpa. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост рыночных цен на топливо. Это совершенно необходимо для достижения климатических целей Парижского соглашения, подчеркнул Ландгребе.

Торговля лицензиями на выбросы в Германии вступила в новую фазу 1 января 2021 года. Теперь необходимо получать право на загрязнение окружающей среды для вождения и отопления. "Мы не берем деньги с водителей, владельцев квартир и арендаторов", - сказал Юрген Ландгребе. Лицензии должны получать дистрибьюторы, например поставщики газа или нефтяные компании. "Но мы предполагаем, что дополнительные расходы будут переложены на клиентов в соотношении 1:1. Это дает желаемый финансовый стимул для сокращения выбросов", - заявил чиновник.

Климатический пакет

20 декабря 2019 года в Германии был принят пакет мер по защите климата. Согласно ему, с 2021 года в стране появятся сертификаты для компаний в транспортной и жилищной сферах, дающие право на эмиссию определенного объема СО2. До сих пор подобные сертификаты действовали для компаний в промышленной отрасли. Таким образом, за тонну выбросов транспортным компаниям и жилищному сектору придется платить 25 евро. До 2025 года этот показатель возрастет до 55 евро.

Страны Евросоюза договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55%, по сравнению с уровнем 1990 года для достижения целей Парижского климатического договора.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил собой Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран. С 2020 года такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.

Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

Смотрите также:

  • Работающая на буром угле электростанция Niederaußem вблизи Кёльна

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Закрытие угольных электростанций

    Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

  • Ветрогенераторы и солнечные батареи

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Развитие возобновляемой энергетики

    К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

  • Рисунок, объясняющий действие CO2-сертификатов

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Введение сертификатов на выбросы CO2

    Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

  • Мужчина заправляет автомобиль

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Повышение цен на топливо

    Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

  • Электромобиль на станции зарядки

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Стимулирование электромобильности

    Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Увеличение налога на авиабилеты

    Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:52

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата? (20.09.2019)

Контекст

Что грозит России из-за имитации работы по Парижскому соглашению

12 декабря исполнится пять лет Парижскому соглашению по климату. Россия подписала и ратифицировала его, но выполнять данные в связи с ним обещания не спешит. Почему?  

Климат к 2070 году: жара грозит миллиардам

Как и у других видов, у человечества есть своя среда обитания. К 2070 году она серьезно сократится, миллиарды могут лишиться пригодных для жизни климатических условий. DW - о тревожном прогнозе ученых.  

Бензин из воздуха, или Как заработать на СО2

Углекислый газ - главный виновник климатических изменений. Но одновременно СО2 - и ценное сырье. Немецкие ученые, например, научились делать из него бензин и керосин.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Грозит ли дизелю запрет в Германии и как заработать на подержанной машине? – DW Новости (02.10.2018)  

Как города Европы борются за чистоту воздуха (22.02.2018)  

Реклама

Самые читаемые

COVID-19: в Швейцарии через пять дней после прививки умер пожилой мужчина  

Праздничный ужин на одного, или "Ирония судьбы..." по-немецки  

Сергей Тихановский из тюрьмы: "В Беларуси - революция человечности"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно