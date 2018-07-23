В Вильнюсе к 10 годам приговорили экс-министра обороны СССР Язова

Вильнюсский окружной административный суд в среду, 27 марта, заочно приговорил 94-летнего экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и 69-летнего советского военнослужащего, бывшего офицера Комитета государственной безопасности Михаила Головатова к 10 и 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент DW.
Суд признал россиян виновными в "преступлениях против человечности", а также в "военных преступлениях" из-за "участия в советской агрессии в Вильнюсе".
Речь идет о событиях с 11 по 13 января 1991 года в литовской столице, когда советские власти попытались с помощью военной силы свергнуть власти в Литве, провозгласившей 11 марта 1990 года независимость от СССР.
По версии прокуратуры, Дмитрий Язов участвовал в создании организованной группы в составе 160 военных и политических деятелей с целью возвращения Литвы в состав СССР.
По данным следствия, Михаил Головатов в 1991-1992 годах был командующим отрядом "Альфа", который был направлен в Вильнюс для проведения военной операции.
Приговор вынесен более 60 обвиняемым
Всего приговор по данному делу был вынесен 67 гражданам России, Беларуси и Украины, их приговорили к различным срокам - от четырех до 14 лет, передает агентство BNS.
Приговоры в основном заочные. Перед судом 27 марта предстали всего двое: Юрий Мель, полковник запаса вооруженных сил Российской Федерации и Геннадий Иванов, экс-начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии ВС СССР.
При захвате советской армией и спецчастями телебашни и Литовского радио в 1991 году погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали. Ряд подозреваемых был объявлен в международный розыск в странах Евросоюза, на их задержание выданы европейские ордеры.
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Автор: Элла Володина