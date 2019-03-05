В Верховной раде сообщили о сдаче властям Украины бывшего "главы ЦИК "ДНР"

Бывший так называемый "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", возглавлявший "ЦИК" на "референдуме о самоопределении "ДНР" 11 мая 2014 года, Роман Лягин сдался украинским властям. С таким утверждением выступила в понедельник, 4 марта, народный депутат Украины в Верховной раде Наталья Веселова. Украинские СМИ заметили пост два дня спустя - 6 марта.

Разочаровался в "романтических представлениях"

По словам Веселовой, мужчина воспользовался программой амнистии "Тебя ждут дома", объявленной Службой безопасности Украины в августе 2015 года, "и стал ценным свидетелем".

Как утверждает парламентарий, Лягин "был идейным" сепаратистом, однако "очень быстро понял, что псевдореспублика развивается в направлении, которое отличается от его романтических представлений".

Официального подтверждения слов украинского депутата ни со стороны самого Романа Лягина, ни со стороны "ДНР" пока не поступало.

В конце 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против российских юридических и физических лиц за проведение выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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