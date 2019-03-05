 В Верховной раде сообщили о сдаче властям Украины бывшего ″главы ЦИК ″ДНР″ | Новости из Германии об Украине | DW | 06.03.2019

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Украина

В Верховной раде сообщили о сдаче властям Украины бывшего "главы ЦИК "ДНР"

По утверждению депутата Рады, Роман Лягин, возглавлявший "ЦИК" на "референдуме о самоопределении "ДНР", воспользовался программой амнистии.

Сепаратист в Донецкой народной республике

Сепаратист в "Донецкой народной республике"

Бывший так называемый "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики", возглавлявший "ЦИК" на "референдуме о самоопределении "ДНР" 11 мая 2014 года, Роман Лягин сдался украинским властям. С таким утверждением выступила в понедельник, 4 марта, народный депутат Украины в Верховной раде Наталья Веселова. Украинские СМИ заметили пост два дня спустя - 6 марта. 

Разочаровался в "романтических представлениях"

По словам Веселовой, мужчина воспользовался программой амнистии "Тебя ждут дома", объявленной Службой безопасности Украины в августе 2015 года, "и стал ценным свидетелем".

Контекст

Донецкий религиовед Игорь Козловский два года провел в плену у пророссийских сепаратистов "ДНР". Через полгода после освобождения он рассказал DW о своей нынешней жизни и проблемах переселенцев. (13.07.2018)

Донецкая фильтровальная станция - один из объектов гражданской инфраструктуры, наиболее всего страдающий от перекрестного огня в Донбассе. При этом от нее зависит водоснабжение более полумиллиона человек. (21.12.2017)

Как утверждает парламентарий, Лягин "был идейным" сепаратистом, однако "очень быстро понял, что псевдореспублика развивается в направлении, которое отличается от его романтических представлений".

Официального подтверждения слов украинского депутата ни со стороны самого Романа Лягина, ни со стороны "ДНР" пока не поступало.

В конце 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против российских юридических и физических лиц за проведение выборов в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

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