 В Венесуэле отклонили санкции США против дочки ″Роснефти″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.02.2020

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Мир

В Венесуэле отклонили санкции США против дочки "Роснефти"

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA заявила, что поддержит "Роснефть" для продолжения ее деятельности в стране. В самой "Роснефти" санкции назвали незаконными и необоснованными.

Добыча нефти в Венесуэле

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выразила "солидарность" с российской компанией "Роснефть", против дочерней компании которой Rosneft Trading ввели санкции в Вашингтоне. В PDVSA во вторник, 18 февраля, отметили, что "отклоняют" санкции США и обеспечат необходимую поддержку "Роснефти" для продолжения ее "легальной" коммерческой деятельности в Венесуэле.

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Между тем лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, которого более 50 государств, в том числе Германия, признают временным президентом страны, тоже высказался за то, чтобы "Роснефть" продолжила работать в Венесуэле. "Мы хотим, чтобы "Роснефть" участвовала в освобождении Венесуэлы, а не поддерживала диктатуру", - заявил он 18 февраля во время выступления в Национальной ассамблее.

В самой "Роснефти" американские санкции назвали "незаконными", "необоснованными" и "актом правового произвола". "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства", - говорится в заявлении на сайте компании. "Роснефть" собирается "рассмотреть варианты юридической защиты" против этих санкций.

Сообщение о том, что США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading появилось на сайте американского Минфина ранее 18 февраля. Кроме того, в санкционный список включен председатель совета директоров и президент Rosneft Trading Дидье Касимиро. Он также входит в состав правления "Роснефти" и является вице-президентом по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике в компании.

"Rosneft Trading и ее президент выступили посредниками в продаже и транспортировке венесуэльской нефти. США полны решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро" , - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

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    Автор: Ирина Филатова


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