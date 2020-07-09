В Великобритании задержали четырех подозреваемых в подготовке терактов

В Великобритании полиция задержала четырех мужчин в связи с подозрением в подготовке терактов. Как сообщила в четверг, 9 июля, пресс-служба Скотленд-Ярда, трое подозреваемых в возрасте 17, 27 лет и 31 года были задержаны в восточной части Лондона. Еще один, 32-летний подозреваемый был задержан в графстве Лестершир, расположенном в центральной части страны. Все эти задержания сопровождались обысками.

В тот же день, 9 июля, Королевский суд в лондонском пригороде Вулидж приговорил к пожизненному заключению ранее оправданного исламиста. По мнению суда, 29-летний Мохьюссанат Чаудхари, работавший раньше водителем в компании Uber, планировал совершить террористическое нападение на музей восковых фигур мадам Тюссо, туристический автобус или участников гей-парада.

Какие теракты планировал задержанный в Великобритании исламист

В июле 2019 года Чаудхари задержали за три дня до гей-прайда, после того как он рассказал о планах совершить на нем теракт четырем следователям, работавшим с ним под прикрытием. Кроме того, он бахвалился перед ними тем, что был оправдан после того, как напал с мечом на полицейского перед Букингемским дворцом. Исламист был освобожден из-под ареста в конце 2018 года. Вскоре после этого следователи постарались войти к нему в доверие, представляясь экстремистами.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Чаудхари начал готовиться к совершению терактов уже вскоре после своего освобождения. В частности, он начал отрабатывать технику ножевых нападений.

По мнению прокуратуры, от Чаудхари исходила большая опасность скорого совершения теракта с большим количеством жертв из числа людей, не исповедующих ислам. Его адвокат, напротив, пытался убедить суд в том, что его подзащитный - просто "бедолага, который хочет привлечь к себе внимание и поэтому много болтает, но ничего не предпринимает".

Начиная с 2017 года Великобритания неоднократно становилась сценой совершения терактов.

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