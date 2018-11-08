 В бюджете ФРГ на 2019 год значительно увеличатся расходы на оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

В бюджете ФРГ на 2019 год значительно увеличатся расходы на оборону

Комитет по бюджету бундестага утвердил проект федерального бюджета на будущий год. Военные расходы вырастут с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд.

Бундестаг

Бундестаг

Комитет бундестага по бюджету на заседании, длившемся около 16 часов, утвердил проект федерального бюджета на 2019 год. Документ, принятый ранним утром в пятницу, 9 ноября, предполагает значительное увеличение расходов на оборону, помощь развивающимся странам, а также социальную сферу.

В частности, оборонные расходы увеличены существеннее, чем планировалось ранее - до 43,2 млрд евро с 38,5 млрд в текущем году. Среди прочего заложены средства на покупку боевых кораблей и военно-транспортных вертолетов. Расходы на помощь развивающимся странам вырастут с 9,4 млрд евро (в 2018 году) до 10,2 млрд, на социальные нужды - с 139,2 млрд евро до 145,3 млрд.

Дополнительные расходы на науку, культуру и защиту климата

Кроме того, запланированы дополнительные расходы на сферы научных исследований, культуры, защиты климата, а также для повышения сплоченности общества, сообщил эксперт по бюджету консервативной фракции ХДС/ХСС Экхардт Реберг (Eckhardt Rehberg).

Контекст

В свою очередь эксперт по бюджету фракции "зеленых" Свен-Кристиан Киндлер (Sven-Christian Kindler) считает, что бюджет на 2019 год мало чем отличается от предыдущего. "У правящей коалиции отсутствует воля и способность совершить основополагающие перемены", - заявил Киндлер. По его словам, новый документ предусматривает слишком малые инвестиции в "доступное жилье, общественный транспорт, быстрый интернет и хорошие школы".

В общей сложности в 2019 году расходы ФРГ вырастут на 13 млрд евро - до 356,4 млрд. Кроме того, проект бюджета, как и все предыдущие пять лет, ставит целью отказ от новой задолженности.

Бюджет на 2019 год предполагается утвердить на одном из заседаний между 19 и 23 ноября.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:22
Now live
03:22 мин

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как США хотят заставить союзников платить за НАТО  

Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха  

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО  

Также по теме

Russland Rubel Symbolbild Sanktionen Konsequenzen

Что нужно знать о федеральном бюджете РФ на 2019 год 01.10.2018

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2019 и последующие два года. Каким он будет, - в материале DW.

100 Euro Scheine

Правительство ФРГ в 2019 году увеличит расходы на оборону 06.07.2018

Правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2019 год На оборону будет выделено на 4 млрд евро больше, чем в 2018-м. Ожидается, что федеральный бюджет шестой год подряд останется бездефицитным.

100 Euro Scheine

Комитет бундестага утвердил проект бюджета на 2018 год 28.06.2018

Бюджетная смета предусматривает расходы ФРГ на этот год в размере 343,6 млрд евро. Сальдо, как ожидается, будет равно нулю. Доходы от налоговых поступлений составят порядка 321,3 млрд евро.

Реклама

Самые читаемые

Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России  

Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны  

Экс-сотрудник Пригожина рассказал о провокациях против журналистов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно