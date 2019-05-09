В Бранденбурге осквернено советское воинское захоронение

В ночь на четверг, 9 мая, неизвестные осквернили несколько десятков могил на советском воинском захоронении в городке Шпремберг в федеральной земле Бранденбург. Злоумышленники нанесли на несколько могил нацистскую символику и распылили краску на 57 надгробий, сообщила полиция.

Правоохранители начали расследовать инцидент, усмотрев в нем действия, противоречащие конституции.

По данным сайта "Советские военные мемориалы в Германии", созданного при участии Германо-российского музея и посольства РФ в Германии, в Шпремберге находятся два советских воинских кладбища. На них захоронены 787 погибших в бою солдат и офицеров Красной Армии.

В Германии, как и в большинстве европейских стран, 8 мая празднуют день победы над нацизмом. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В России День Победы в Великой Отечественной войне отмечают 9 мая.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

17 кадров весны Между Дюссельдорфом и Бонном DW неоднократно писала о базе данных, в которой собраны сведения о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии. Корреспондент DW посетил некоторые из них - между Дюссельдорфом и Бонном, взяв в дорогу фотоаппарат и дюжину алых роз.

17 кадров весны Дюссельдорф-Люденберг День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

17 кадров весны Леверкузен-Шлебуш Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

17 кадров весны Леверкузен-Шлебуш Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

17 кадров весны Кельн-Мюльхайм Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

17 кадров весны Рёсрат Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

17 кадров весны Рёсрат Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

17 кадров весны Рёсрат Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

17 кадров весны Ломар-Нойхонрат Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

17 кадров весны Зигбург Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

17 кадров весны Зигбург На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

17 кадров весны Зигбург От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

17 кадров весны Зигбург Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".

Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

17 кадров весны Зигбург В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

17 кадров весны Кёнигсвинтер-Иттенбах Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

17 кадров весны Кёнигсвинтер-Иттенбах На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

17 кадров весны P.S. Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de

