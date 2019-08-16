 В Бишкеке заявили о найденных деньгах на беспорядки у родственника Атамбаева | Киргизия | DW | 17.08.2019

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Киргизия

В Бишкеке заявили о найденных деньгах на беспорядки у родственника Атамбаева

В доме родственника Атамбаева нашли наличные деньги и записи о тратах на "беспорядки" 7-8 августа в Кой-Таше, сообщили в МВД Киргизии.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (июль 2019 г.)

В киргизском МВД в субботу, 17 августа, сообщили, что нашли в доме родственника бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева нашли деньги, предназначавшиеся для финансирования митингов массовых беспорядков 7-8 августа. Обнаружены были также записи, якобы подтверждающие расход денег с этой целью. Обыск проводился в доме тестя Сейитбека Атамбаева, сына экс-президента. Найденная сумма наличных составляет около 170 тысяч киргизских сомов (2,4 тысяч долларов), а сумма расходов, согласно записям, превысила 2 миллиона сомов (около 31 тысячи долларов) и отдельно на 318 тысяч долларов.

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Бывшего главу Киргизии подозревают в целом ряде коррупционных случаев. Местные правоохранители 7 августа дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

На следующий день в Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 августа суд арестовал имущество Атамбаева, включая телеканал "Апрель" и ОАО "Медиа Форум". Сам экс-президент также находится под арестом.

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    Автор: Наталья Позднякова


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