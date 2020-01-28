 В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор | История | DW | 28.01.2020

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История

В Берлине представлены неизвестные фотографии концлагеря Собибор

В Берлине представлена уникальная коллекция фотографий, переданная историкам наследниками заместителя коменданта нацистского лагеря смерти Собибор.

Палачи из лагеря смерти Собибор на отдыхе.

Палачи из лагеря смерти Собибор на отдыхе.

Во вторник, 28 января, в Берлине публике показали коллекцию фотографий заместителя коменданта нацистского лагеря смерти Собибор. Эта презентация стала настоящей исторической сенсацией.

До сих пор в распоряжении историков было всего-навсего два кадра из лагеря, который нацисты стерли с лица земли после восстания заключенных осенью 1943 года. На одной - комендант лагеря, на второй - несколько размытых фигур на фоне двух бараков. В отличие от Освенцима, в Собиборе у нацистов было время уничтожить следы своих преступлений. От лагеря ничего не осталось…

Его звали Йоханнес Ниман (Johannes Niemann) - и он очень любил фотографироваться. С бокалом вина, верхом на коне, на отдыхе с сослуживцами, во время прогулки по берлинскому бульвару Унтер-ден-Линден. "Инстаграм" еще не изобрели, так что Йоханнес Ниман, маляр родом с островов Восточной Фризии на северо-западе Германии, аккуратно клеил черно-белые карточки в фотоальбом. На память.

Заместитель коменданта лагеря смерти Собибор Йоханнес Ниман

Заместитель коменданта лагеря смерти Собибор Йоханнес Ниман

В 2015 году его внуки передали два фотоальбома историкам, а те схватились за голову - перед ними лежало первое документальное свидетельство будней нацистов в концлагере Собибор.

Будни молодого нациста в лагере смерти Собибор

В 1934-м, когда ему был 21 год, Йоханнес Ниман начал карьеру в концлагерях - добровольно. С осени 1939-го он участвовал в программе "Т4" - операции по физическому уничтожению хронически больных и умственно отсталых. Два года спустя, осенью 1941-го, его откомандировали в Белжец готовить инфраструктуру для массового уничтожения евреев. В сентябре 1942 года в знак признания его заслуг перед национал-социализмом Нимана назначили заместителем коменданта концлагеря Собибор.

Ему было 29 лет и, похоже, он нарушал подписку о неразглашении - фотографироваться на территории лагерей было строжайше запрещено. Но тщеславие брало верх: Ниман фиксировал будни нацистов.

14 октября 1943 года его убили восставшие заключенные.

Демьянюк опознан "с большой долей вероятности"

Йетье Манхайм приехала на пресс-конференцию из Нидерландов. Она долгое время возглавляла местный фонд "Собибор". Заметно волнуясь, она сказала на пресс-конференции: "Я впервые в жизни смогла увидеть то, что увидели мои бабушка с дедушкой после 72-часовой поездки в товарном вагоне, приехав в Собибор. Их жизнь оборвалась в тот же день".

В судебном процессе против Ивана (Джона) Демьянюка, экстрадированного в 2011 году из США в Германию, Йетье Манхайм была соистцом. Демьянюка обвиняли в пособничестве нацистам в Собиборе - он предположительно был охранником лагеря. Мюнхенский суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, но он умер в 2012-м, не дождавшись рассмотрения апелляции.

Теперь же историки говорят, что на двух снимках из альбомов Нимана "с большой долей вероятности" виден именно Демьянюк. Утверждать это однозначно они не берутся.

Охранники нацистского лагеря смерти Собибиор

Охранники нацистского лагеря смерти Собибиор. Среди них, как полагают, есть и Иван Демьяюнюк

К исследованию фотографий они привлекли ведомство по уголовным делам федеральной земли Баден-Вюртемберг. Полицейские с помощью технологий биометрического распознавания лиц проанализировали три десятка снимков из Собибора. Некоторых нацистов они опознали однозначно, но Демьянюка - нет.

Уникальная коллекция фотографий из лагеря смерти

Наследники заместителя коменданта Собибора, передавшие фотографии историкам, скрывают свои имена и отказываются от контактов с журналистами. Но историческое значение снимков трудно переоценить.

Контекст

Уничтожив в этом концлагере сотни тысяч человек, нацисты сравняли его с землей, заметая следы преступления. Но их нашли, хотя и много лет спустя. (18.09.2014)

Российский оскаровский комитет выдвинул дебютную режиссерскую работу Константина Хабенского "Собибор" на "Оскар" за лучший иностранный фильм. (10.09.2018)

В доме престарелых в Баварии скончался обвиненный в нацистских преступлениях Джон Демьянюк. Он будет похоронен в Германии за счет государства, поскольку в последние годы жизни не имел гражданства. (17.03.2012)

"Коллекция фотографий уникальна", - говорит Мартин Кюпперс (Martin Cüppers), научный руководитель Центра по расследованию преступлений национал-социалистов в Людвигсбурге. По его словам, речь идет о новых визуальных свидетельствах массовых преступлений национал-социализма. Прежде всего - убийств пациентов в рамках акции "Т4" ("программы эвтаназии"), а также операции "Райнхард" - уничтожению польских евреев в 1942-1943 годах.

"Мы только сейчас осознаем, как многого мы еще не знаем о преступлениях нацистов, об отдельных аспектах национал-социалистской политики тотального уничтожения, сколько еще есть новых источников", - говорит он. После окончания Второй мировой войны прошло 75 лет, но когда настанет день (и настанет ли он вообще), в который историки смогут сказать, что закончили изучение этого чудовищного эпизода двадцатого века, Кюпперс говорить не берется.

Историки ждут дальнейших подобных сенсаций

Директор берлинского центра "Топография террора" Андреа Ридле (Andrea Riedle) уверена, что это далеко не последняя подобная находка: чем больше времени проходит с момента окончания войны, тем легче наследникам нацистов отдавать историкам семейные альбомы.

Сами фотографии в ближайшее время будут переданы в американский музей Холокоста в Вашингтоне.

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Впервые опубликованы фотографии из концлагеря Собибор (28.01.2020)

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (28.01.2020)  

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