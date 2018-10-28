В Берлине построят Музей эмиграции

6,3 млн евро от продажи произведений искусства пойдут на создание музея. Его экспозиция расскажет о людях, бежавших во времена национал-социализма из Германии.
Музей эмиграции (Exilmuseum) - так будет называться новый музей, который планируется создать в Берлине. Его хотят посвятить людям, которые после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены бежать из страны. На финансирование строительства музея будут потрачены средства, вырученные от продажи на торгах частной коллекции. Ценнейшие графические произведения пожертвовал на эти цели 76-летний берлинский арт-дилер Бернд Шульц (Bernd Schulz).
Среди них работы Пабло Пикассо, Анри Матисса, Оскара Кокошки, других именитых художников. Торги прошли в берлинском аукционном доме Villa Grisebach, одним из основателей которого является Бернд Шульц. Лоты, ушедшие с молотка аукциона, принесли 6,3 миллиона евро.
О людях в изгнании
Для Бернда Шульца создание Музея эмиграции - чрезвычайно важный проект. Как рассказал коллекционер в интервью немецким журналистам, в экспозиции будет отражена судьба 500 тысяч граждан Германии, которые во времена национал-социализма были вынуждены вступить на горький и тернистый путь изгнания и жить вне немецкоязычного культурного пространства.
Три сотни произведений изобразительного искусства, созданных за последние 500 лет, вошли в число лотов, выставленных на продажу в Берлине. Предисловие к аукционному каталогу, где помещены их фотоизображения и описание, написано лауреатом Нобелевской премии по литературе Гертой Мюллер (Herta Müller).
Более 30 лет назад писательница, испытавшая все тяготы режима Чаушеску, сама была вынуждена покинуть родную Румынию и эмигрировать в ФРГ.
Получившая всемирное признание писательница активно способствует созданию Музея эмиграции в Германии начиная с 2009 года. "В нашей стране нет такого места, где можно было бы осознать такое явление, как эмиграция на примере судеб отдельных людей. А в Музее эмиграции молодое поколение немцев могли бы такое представление получить", - написала она на интернет-сайте учредительного фонда будущего музея.
Осознать масштабы трагедии
Музей эмиграции планируется возвести в центральной части немецкой столицы неподалеку от Анхальтского вокзала - бывшего вокзала дальнего следования. Глава учредительного фонда, бывший директор Немецкого исторического музея в Берлине Кристоф Штельцль (Christoph Stölzl) особо подчеркивает историческую значимость этого места. "Именно отсюда десятки тысяч людей отправлялись в эмиграцию. Среди них были Генрих Манн (Heinrich Mann), Альфред Деблин (Alfred Döblin), Жорж Грос (George Grosz)", - напоминает он.
Идея создать в Берлине Музей эмиграции окрепла после того, как вышла в свет книга о немецких эмигрантах, иллюстрациями для которой послужили фотопортреты, выполненные знаменитым немецким фотохудожником еврейского происхождения Стефаном Мозесом (Stefan Moses). В период работы над этим изданием к Штельцлю пришло понимание того, что вовсе не исторические даты и факты, а истории отдельных людей способствуют осознанию масштабов трагедии, связанной с вынужденной эмиграцией.
В число тех, кто также оказывает поддержку проекту и входит в состав попечительского совета, - глава немецкого издательского дома Axel Springer Матиас Депфнер (Mathias Döpfner), предпринимательница Габриэле Квандт (Gabriele Quandt), берлинский адвокат, коллекционер и меценат Петер Рауэ (Peter Raue). Глава учредительного фонда Кристоф Штельцль не без оснований надеется, что открытие Музея эмиграции в Берлине состоится в 2025 году, когда будет отмечаться 80-летие со дня подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и окончания Второй мировой войны.
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