 В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады | Новости из Германии о Германии | DW | 12.05.2019

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Германия

В Берлине отпраздновали 70-летие снятия советской блокады

В праздновании снятия блокады Западного Берлина на территории бывшего аэропорта Темпельхоф приняли участие мэр города, министр юстиции ФРГ, а также самый знаменитый летчик воздушного моста.

Бывший летчик Гейл Халворсен широко улыбается на фоне памятника в честь воздушного моста в Берлине

Бывший летчик Гейл Халворсен на фоне памятника в честь воздушного моста в Берлине

На территории бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине в воскресенье, 12 мая, прошла церемония в честь 70-летия завершения советской блокады города. В мероприятии приняли участие тысячи людей. Его посетили, в частности, мэр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller) и министр юстиции Германии Катарина Барлей (Katharina Barley).

Контекст

На территории бывшего аэропорта Темпельхоф в Берлине, согласно планам властей, должен расположиться крупнейший в стране центр приема беженцев. Оппозиция считает такое решение ошибочным. (31.01.2016)

По просьбе читателей DW выясняла, на какие проекты в Санкт-Петербурге будут направлены деньги, выделенные МИД ФРГ, и кто обеспечит контроль за их расходованием по назначению. (29.01.2019)

24 июня 1948 года началась блокада Берлина, ставшая первым открытым противостоянием США и СССР и повлиявшая на ход послевоенной европейской и мировой истории. (24.06.2008)

Выставки с общим названием "Россия - Германия: от конфронтации к сотрудничеству" планировались в Москве и Берлине как "зеркальные". А получились в большой степени противоположные. (18.11.2015)

"Благодаря воздушному мосту невозможное стало возможным", - заявила Барлей. На празднование прибыл также 98-летний бывший американский пилот Гейл Халворсен, участвовавший в 1948-1949 годах в операции авиаснабжения западной части Берлина продовольствием. Он придумал сбрасывать на подлете к аэропорту самодельные парашютики со сладостями для детей, благодаря чему транспортные самолеты союзников стали называть в народе "изюмными бомбардировщиками" (Rosinenbomber). В честь Халворсена теперь назвали бейсбольную площадку в Темпельхофе. Именно в действовавшем тогда аэропорту Темпельхоф приземлялись "изюмные бомбардировщики".

Почти 280 тысяч полетов 

В конце июня 1948 года советская военная комендатура запретила автомобильное, водное и железнодорожное сообщение между восточной и западной частями Берлина. Западный Берлин оказался отрезан от поставок угля, медикаментов и продовольствия по воде и суше. Почти год западные союзники обеспечивали снабжение города с помощью транспортных самолетов. За это время они совершили почти 280 тысяч рейсов в Темпельхоф и доставили свыше двух миллионов тонн гуманитарного груза. В итоге Советский Союз снял блокаду Западного Берлина 12 мая 1949 года.

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    Автор: Наталия Королева


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