 В Берлине неизвестный поджег двух бездомных | Новости из Германии о Германии | DW | 23.07.2018

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Германия

В Берлине неизвестный поджег двух бездомных

Мужчины 47 и 62 лет госпитализированы с тяжелыми ожогами. Ведется розыск подозреваемого, его мотивы неизвестны.

Место преступления

На берлинском вокзале Шёневайде неизвестный в ночь на понедельник, 23 июля, облил двух бездомных горючей жидкостью и поджег. Свидетели, находившиеся в расположенной рядом с местом происшествия закусочной, пришли на помощь и с помощью огнетушителя потушили пламя.

Контекст

Мужчины 47 и 62 лет, во время поджога, по всей видимости, спавшие, госпитализированы с тяжелыми ожогами, сообщила полиция. По предварительным данным, нападение совершил один человек, его мотивы пока неизвестны, ведется его розыск.

Аналогичное происшествие

Похожий инцидент произошел в Берлине в конце декабря 2016 года. В ночь на 25 декабря группа молодых людей подожгла одежду пьяного бездомного, спавшего на станции метро Schönleinstraße. 37-летний мужчина избежал ожогов и травм лишь благодаря быстрому вмешательству нескольких прохожих. Розыск семерых подозреваемых привел к быстрым результатам, полиция задержала молодых людей - беженцев из арабских стран 15-21 лет. Шесть из них явились в полицию с повинной.

Спустя менее полугода главный нападавший приговорен к двум годам и девяти месяцам тюремного заключения, еще трое получили по восемь месяцев условно.

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    Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

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    Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

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    Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

  • Строительство Туннеля 57 в 1964 году

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    Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

  • Филиал Берлинских подземелий на Бернауэр Штрассе
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    Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр Штрассе посетителей встречает тот самый Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал "Берлинской стены" и документально-информационный центр, посвященный истории города, оказавшегося на передовой "холодной войны" в 1961-1989 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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Туннели под Берлинской стеной

Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten) рассказывает о побегах из ГДР через тайные туннели. (20.07.2017)  

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В пресс-службе берлинской полиции DW сообщили, что все семеро участников нападения на бездомного это беженцы из арабских стран: шестеро - выходцы из Сирии, а один - из Ливии.

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