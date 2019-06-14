В Берлине на пять лет заморозят размеры арендной платы за съемное жилье

Берлинский сенат намерен на пять лет заморозить размеры арендной платы за съемное жилье в столице Германии. Участники заседания сената, прошедшего во вторник, 18 июня, согласовали ключевые вопросы, заявила берлинский сенатор по городскому развитию Катрин Ломпшер (Katrin Lompscher). Нововведения затронут около 1,6 миллиона объектов недвижимости, за исключением новостроек и социального жилья.

Предложения должны вынести на голосование в сенате Берлина до середины октября. Ожидается, что соответствующий закон вступит в силу не позднее января 2020 года. Сенат намерен установить штраф до 500 тысяч евро за нарушение новых правил.

Министр финансов ФРГ выразил понимание

Центральная комиссия по недвижимости (ZIA) выступила с резкой критикой действий берлинского сената. "Политический ландшафт вселяет неуверенность в инвесторов, от которых Берлин зависит в крайней степени", - заявил ее председатель Андреас Маттнер (Andreas Mattner). А председатель столичного отделения объединения владельцев недвижимости Haus und Grund Кай Варнеке (Kai Warnecke) назвал позицию берлинских властей ошибкой, которая "ни при каких обстоятельствах не должна найти подражателей".

В свою очередь, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что в свете "исключительного роста цен последних лет" понимает принятое сенаторами решение.

Протесты против растущих квартплат в Германии

В апреле в Берлине и еще 18 городах Германии прошли акции против растущей арендной платы за квартиры. В них приняли участие в общей сложности десятки тысяч жителей. 14 июня в Берлине активисты передали местным властям подписи 77 тысяч человек, требующих провести в столице референдум об экспроприации квартир у крупных собственников.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Особенности жилья в Германии Немцы снимают квартиры Семь из каждых десяти жителей стран Евросоюза живут в собственных домах и квартирах. Но, во-первых, подавляющее большинство - это сельское население, а, во вторых, в Германии ситуация другая. Больше половины жителей страны предпочитают снимать жилье - в первую очередь, потому что они хотят оставаться мобильными. Самые популярные - малоквартирные дома. Таких строится в последние годы больше всего.

Особенности жилья в Германии Современная архитектура Разумеется, строятся в Германии и многоквартирные дома. Но часто - не типовые, не безликие "коробки", а дома интересной, оригинальной архитектуры - как, например, дюссельдорфский комплекс Der Neue Zollhof.

Особенности жилья в Германии Добровольная коммуналка Жилье в Германии, за небольшими исключениями, частное, и лучшие квартиры в престижных районах больших городов стоят немало. Поэтому, скажем, студенты предпочитают селиться в так называемых добровольных коммуналках (Wohngemeinschaft). Самый большой плюс таких жилищных сообществ: плату за квартиру можно поделить на несколько человек. Кухню и ванную, как и положено в коммуналке, убирают по очереди.

Особенности жилья в Германии Без ремонта В бывшей ГДР жилищный вопрос пытались решить, строя микрорайоны блочно-панельных многоэтажек, как это было и в Советском Союзе. Но очень многие продолжали жить в домах, построенных еще в XIX веке, в которых в лучшем случае делали косметический ремонт (на снимке: дом в берлинском районе Пренцлауер Берг в 1980-е годы). Их реставрировали лишь после объединения Германии.

Особенности жилья в Германии Вот моя деревня... Конечно, немцы живут не только в больших городах. Но качество жилья в сельской местности Германии практически не отличается от качества городских квартир. Дома - благоустроенные, со всеми удобствами, с горячей водой, дороги - прекрасные... Вот только развлечений меньше.

Особенности жилья в Германии Внутренний дворик Но вернемся в немецкие города. Старые городские застройки немецкой столицы знамениты, кроме всего прочего, своими внутренними двориками, в которых когда-то часто располагались небольшие мастерские. Сегодня здесь играют дети, стоят детские коляски и велосипеды...

Особенности жилья в Германии Домик в пригороде Очень популярны у немецкого среднего класса односемейные домики, которых много в пригородах больших городов. Стоят они немало (в среднем, 300-500 тысяч евро), зато ипотечная ссуда сейчас в Германии очень низкая: около двух процентов годовых, если вы берете, скажем, половину этой суммы на десять лет. А если не покупать, а снимать такой дом, то он обойдется чуть дороже, чем городская квартира. Автор: Инга Ваннер, Элизабет Грениэр

