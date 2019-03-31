 В Бельгии прошли массовые акции в защиту климата | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2019

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Европа

В Бельгии прошли массовые акции в защиту климата

Демонстранты в ряде бельгийских городов требовали усилить меры по борьбе с глобальным потеплением. Присоединившиеся к манифестантам "желтые жилеты" били окна в правительственном квартале.

Участники протеста в Брюсселе

Участники протеста в Брюсселе

Около 15 000 человек в Бельгии в воскресенье, 31 марта, вышли на демонстрацию с требованием усилить меры по борьбе с глобальным потеплением и в защиту окружающей среды. Только в Брюсселе, по данным полиции, в акции участвовали почти 8 тысяч демонстрантов.

К демонстрации по защите климата присоединились бельгийские "желтые жилеты". Дойдя до улицы, на которой расположены правительственные здания, они отделились от манифестантов-экологов и начали бить окна, сообщает бельгийское агентство новостей Belga. Полиции пришлось заключить под стражу 70 человек.

Контекст

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Еще один массовый марш в защиту окружающей среды, собравший около 8 тысяч участников, состоялся 31 марта в бельгийском городе Льеже.

Многотысячные акции в защиту климата проходят в Бельгии уже несколько месяцев. Демонстранты призывают к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне.

Акции в защиту окружающей среды проводятся и в Германии. Они проходят каждую пятницу, а участвуют в них школьники и студенты. Демонстрации проходят под лозунгом "Fridays for Future" ("Пятницы во имя будущего").

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    Автор: Андрей Гурков


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