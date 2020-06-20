 В Беларуси судят задержанных участников акций солидарности | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 22.06.2020

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Беларусь

В Беларуси судят задержанных участников акций солидарности

На предвыборных пикетах в Минске и ряде городов Беларуси задержали сотни человек. Судьи приговаривают задержанных к административным штрафам и арестам.

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Задержание мужчины в Минске, 19 июня 2020 года

В Беларуси начались судебные процессы над задержанными участниками акций солидарности с претендентами в кандидаты в президенты. Суды проходят или прошли в Минске, а также в Бобруйске, Борисове, Витебске, Ганцевичах, Гомеле, Могилеве, Орше и Солигорске, сообщает правозащитный центр "Весна" в понедельник, 22 июня. По сведениям правозащитников, задержанных чаще всего судят по статьям о нарушении организации массового мероприятия и неповиновении законному требованию должностного лица.

На момент публикации материала суды в Минске присудили большинству участников пикетов штрафы от 15 до 50 базовых величин (405 - 1350 белорусских рублей). Штрафы в регионах начинаются от 4 базовых величин (108 белорусских рублей), однако как минимум двух человек приговорили к 10 суткам ареста.

В Беларуси 9 августа должны пройти выборы президента. В преддверии голосования в стране были задержаны ряд оппозиционно настроенных активистов и политиков, включая Виктора Бабарико, потенциального кандидата на пост главы государства. В Минске и нескольких других городах состоялись акции в поддержку вероятных альтернативных кандидатов и задержанных ранее активистов, на которых суммарно задержали несколько сотен участников.

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    Автор: Галина Петровская


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