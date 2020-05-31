 В Беларуси оппозиционера Николая Статкевича осудили на 15 суток | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.06.2020

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Беларусь

В Беларуси оппозиционера Николая Статкевича осудили на 15 суток

Суд в Минске приговорил Николая Статкевича к аресту на 15 суток за участие в несанкционированной акции. Таковой суд счел пикет в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты, на котором Статкевич не присутствовал.

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич (фото из архива)

Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич (фото из архива)

Белорусский политик Николай Статкевич в понедельник, 1 июня, был приговорен Ленинским районным судом в Минске к лишению свободы на 15 суток. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook жена оппозиционера, Марина Адамович. "15 суток. Николай просит: не останавливайтесь!" - написала она.

Информацию об аресте Статкевича на 15 суток подтвердил также белорусский правозащитный центр "Весна". Как сообщается на сайте центра, Статкевича обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

31 мая политик, направлявшийся на своей машине на пикет в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты, проводившийся у Комаровского рынка в Минске, был задержан мужчинами в штатском. Таким образом, на месте проведения акции он не присутствовал. 

Задержание Николая Статкевича

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале NEXTA Live, видно, как за легковой машиной, в которой находились Статкевич и его жена, неотрывно следует черный микроавтобус. "За нами едет милиция, нас преследуют", - комментирует автор видео. Когда машина со Статкевичем останавливается на светофоре, преследователи - мужчины в штатском - подъезжают вплотную, выходят, открывают обе передние двери и забирают у Адамович ключи от машины. После этого видео обрывается.

Николай Статкевич входит в инициативную группу оппозиционера из Гомеля Владимира Непомнящих. Ожидается, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

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