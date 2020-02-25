В Беларуси выявлен первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2

В Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Тесты, проведенные накануне в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие возбудителя у одного из студентов из Ирана, - заявило в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения Беларуси.

По этим данным, молодой человек прибыл в 22 февраля рейсом из Баку. "Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - указывается далее.

Ведомство также сообщило о решении обследовать и проводить лабораторную диагностику всех граждан, которые прибыли в Беларусь из Южной Кореи, Ирана и Италии в период с 20 февраля в связи с ухудшением эпидемической обстановки в этих странах. Кроме того, в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия с целью не допустить распространения в стране коронавируса, заявило ведомство. При этом в Минске пока не видят необходимости закрывать границы из-за эпидемии, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

Первые случаи коронавируса в Литве, Новой Зеландии и Африке к югу от Сахары

В тот же день о первом случае инфицирования коронавирусом сообщили и власти Литвы. Женщина, 24 февраля вернувшаяся в страну после поездки в Верону на севере Италии, помещена в больницу Шауляя и изолирована от контактов. По данным врачей, симптомы заболевания у нее выражены незначительно, температура нормальная.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Новой Зеландии. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн сообщила, что возбудитель обнаружен у 60-летнего жителя страны, который 26 февраля вернулся из Ирана.

Первый случай коронавируса выявлен также в Африке к югу от Сахары. Власти Нигерии заявили о пациенте, больном вирусной пневмонией COVID-19. Речь идет о работающем в этой стране итальянце, недавно вернувшемся в Лагос из Милана. Ранее сообщалось о зараженных коронавирусом в Египте и Алжире.

Более 83 тысяч заразившихся в 56 странах

По данным сайта Worldometer, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру на утро 28 февраля достигло 36 622 человека. Еще 2859 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших - 83 387 человек, указывается далее. На данный момент эпидемия охватила 56 стран и территорий.

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