 В Беларуси вынесен первый смертный приговор в 2019 году | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.01.2019

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Беларусь

В Беларуси вынесен первый смертный приговор в 2019 году

За особо жестокое убийство житель Бобруйска приговорен Могилевским областным судом к расстрелу.

Стена одной из белорусских тюрьм

Стена одной из белорусских тюрьм

Могилевский областной судв среду, 9 января, вынес первый в 2019 году смертный приговор. Житель Бобруйска был приговорен к расстрелу за двойное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Беларусь, преступление было совершено в квартире матери обвиняемого. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник избил молотком, ножом и руками оказавшихся там случайно знакомых девушек. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Контекст

По данным правозащитников, в Беларуси дважды применена высшая мера в отношении так называемых черных риелторов из Могилева, которые признаны виновными в убийствах ради квартир. (28.11.2018)

В последний момент белорусский парламент отказался смягчать наказание по "антинаркотической" статье 328 УК. Как это происходило, и что будет дальше, - в материале DW. (04.01.2019)

По сообщению пресс-службы суда, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Смертная казнь в Беларуси

В 2018 году в Беларуси было оглашено два смертных приговора и приведены в исполнение четыре ранее вынесенных.

Беларусь – единственное государство из стран-членов СНГ, в котором официально разрешена смертная казнь. За это Беларусь осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд других международных организаций.

Обычно родственникам приговоренных к высшей мере наказания не сообщают о расстреле и не дают право на последнее свидание перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются семье для погребения, а место их захоронения не сообщается.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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