 В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновения Захаренко | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.12.2019

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Беларусь

В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновения Захаренко

Предварительное расследование возобновлено после того, как бывший боец СОБРа Гаравский признал причастность к убийству экс-главы МВД Беларуси. Соответствующее признание Гаравский сделал в интервью DW.

Акция в Минске с требованием возобновить расследование по делу исчезнувших оппозиционеров

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Как сообщил DW в среду, 25 декабря, правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко, он получил соответствующее уведомление из СК. Данное уведомление он выложил на сайте издания"Белорусский партизан".

Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, добиваясь убежища.

Олег Волчек, комментируя решение Следственного комитета, в беседе с DW сказал: "Следственные органы Беларуси среагировали достаточно оперативно на заявление об участии в похищениях и убийствах экс-бойца белорусского спецотряда быстрого реагирования Юрия Гаравского. Возобновлено предварительное расследование по факту исчезновения в Беларуси 20 лет назад экс-министра МВД Юрия Захаренко. Гаравский, укрывающийся в одной из стран Европы, - важный свидетель. Необходимо также допросить всех, чьи фамилии названы в его интервью для DW".

Следствие по Гончару и Красовскому пока не возобновлено

По словам Волчека, пока ему известно решение СК о возобновлении лишь одного дела - по Захаренко. Он сказал, что на данный момент не имеет информации о возобновлении других приостановленных расследований, касающихся исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Контекст

Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW детали убийств противников Лукашенко. Он утверждает, что был одним из тех, кто 20 лет назад похитил и застрелил Захаренко, Гончара и Красовского. (16.12.2019)

От опровержений до требований всестороннего расследования - такой была реакция в Беларуси и Германии на расследование DW об убийствах противников Лукашенко. (17.12.2019)

Между тем Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в СК Беларуси о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, сообщила руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская. "23 декабря заказным письмом ходатайство подала Светлана Завадская, а 22 декабря электронное обращение направила Ирина Красовская. Они требуют возобновить предварительное следствие в связи с показаниями Юрия Гаравского", - сказала она.

Реакция в Минске на интервью Гаравского  DW

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Юрия Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в тот же день заявил радиостанции "Эхо Москвы", что поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью DW. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - сказал белорусский лидер, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует".

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 26:10

Как устраняли оппонентов Лукашенко: громкое расследование DW. Европа в фокусе (23.12.2019)

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Взгляд на Беларусь со стороны

Белорусские политэмигранты оценивают ситуацию на родине и дают прогноз дальнейшего развития событий. (08.04.2013)  

Ссылки в интернете

Сообщение Волчека

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