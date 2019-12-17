В Беларуси возобновлено следствие по факту исчезновения Захаренко

Следственный комитет Беларуси возобновил предварительное расследование по факту исчезновения бывшего министра внутренних дел страны Юрия Захаренко. Как сообщил DW в среду, 25 декабря, правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко, он получил соответствующее уведомление из СК. Данное уведомление он выложил на сайте издания"Белорусский партизан".

Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее медиакомпания DW обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа Юрием Гаравским, в котором тот признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Беларуси Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По словам Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. В настоящее время Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, добиваясь убежища.

Олег Волчек, комментируя решение Следственного комитета, в беседе с DW сказал: "Следственные органы Беларуси среагировали достаточно оперативно на заявление об участии в похищениях и убийствах экс-бойца белорусского спецотряда быстрого реагирования Юрия Гаравского. Возобновлено предварительное расследование по факту исчезновения в Беларуси 20 лет назад экс-министра МВД Юрия Захаренко. Гаравский, укрывающийся в одной из стран Европы, - важный свидетель. Необходимо также допросить всех, чьи фамилии названы в его интервью для DW".

Следствие по Гончару и Красовскому пока не возобновлено

По словам Волчека, пока ему известно решение СК о возобновлении лишь одного дела - по Захаренко. Он сказал, что на данный момент не имеет информации о возобновлении других приостановленных расследований, касающихся исчезновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Между тем Светлана Завадская и Ирина Красовская подали ходатайство в СК Беларуси о возобновлении предварительного следствия по делам о похищениях Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского, сообщила руководитель Белорусского документационного центра Раиса Михайловская. "23 декабря заказным письмом ходатайство подала Светлана Завадская, а 22 декабря электронное обращение направила Ирина Красовская. Они требуют возобновить предварительное следствие в связи с показаниями Юрия Гаравского", - сказала она.

Реакция в Минске на интервью Гаравского DW

Бывший командир белорусского СОБРа Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений спецназа войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Юрия Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в тот же день заявил радиостанции "Эхо Москвы", что поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью DW. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - сказал белорусский лидер, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует".

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