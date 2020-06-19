В Беларуси возбуждены уголовные дела еще против четырех блогеров

Четырех блогеров, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела, правозащитники считают политзаключенными. Они проходят по той же статье, что задержанный ранее Сергей Тихановский.
В течение нескольких дней в Беларуси возбуждены новые уголовные дела в отношении четырех блогеров. Как сообщает в пятницу, 26 июня, правозащитный центр "Весна", это администратор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", фрилансер-консультант "Радио Свобода" Игорь Лосик, слуцкий блогер Владимир Неронский, блогер ютуб-канала MozgON Владимир Цыганович и брестский блогер Сергей Петрухин.
По данным "Весны", Владимир Неронский и Сергей Петрухин проходят по делу другого блогера - Сергея Тихановского, планировавшего баллотироваться в президенты страны; их подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок во время проведения 29 мая в Гродно избирательного пикета по сбору подписей за Светлану Тихоновскую.
Дела в отношении Игоря Лосика и Владимира Цыгановича заведены по той же самой статье 342 УК Беларуси, но пока неизвестно, в рамках конкретно какого дела они проходят и в чем подозреваются.
Кроме этого, Владимира Неронского обвиняют в оскорблении в своем ролике на YouTube-канале представителя власти - председателя Слуцкого райисполкома.
9 июня белорусские правозащитники признали фигурантов "дела Тихановского" политическим заключенными. В связи с этим центр "Весна" причисляет к политзаключенным также и Сергея Петрухина, и Владимира Неронского.
"Основная суть этих обвинений – это препятствия в осуществлении гражданами своих прав, гарантированных Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах, - заявил зампредседателя правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович. - Даже, если Владимиру Цыгановичу и Игорю Лосику будет предъявлено обвинение о том, что они организовывали мирные собрания, то мы считаем, что они имели полное право на реализацию своих конституционных прав, в том числе на организацию мирных собраний, мирных акций протеста". По словам Стефановича, это право гарантировано Конституцией Республики Беларусь.
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