 В Барселоне мирные протесты закончились столкновениями с полицией | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2019

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Европа

В Барселоне мирные протесты закончились столкновениями с полицией

На улицы вышли около 350 тысяч человек, в том числе политики, члены профсоюзов, социальных и культурных организаций. Затем часть участников инициировала акцию у штаб-квартиры полиции, завершившуюся столкновениями.

Spanien | Proteste in Barcelona (picture-alliance/dpa/J. C. Rojas)

В центре Барселоны порядка 350 тысяч человек вышли в субботу, 26 октября, на акцию протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. Об этом сообщила местная газета La Vanguardia.

Мероприятие проходит по инициативе общественного движения под названием "Национальная ассамблея Каталонии", объединяющего сторонников отделения этого автономного сообщества от Испании, и каталонской культурной организации Òmnium Cultural.

"Свобода, амнистия, референдум"

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К митингу присоединился ряд профсоюзов, а также социальных, культурных и спортивных организаций. На улицы вышли представители выступающих за независимость партий, глава регионального правительства Каталонии Ким Торра, вице-премьер Пере Арагонес и председатель местного парламента Рожер Торрен. По словам последнего, собравшиеся выступают в поддержку "свободы, амнистии и референдума". При этом Торрен отметил важность "единства всех сил против репрессий и за демократическое урегулирование" конфликта.

Мирные протесты переросли в беспорядки

Позднее несколько тысяч демонстрантов из так называемого Комитета защиты республики (CDR) собрались поблизости от штаб-квартиры  полиции Испании. Они бросали пластиковые мячи, а затем камни и бутылки в полицейских, называя их "сыновьями" испанского диктатора Франсиско Франко. Полицейские применили дубинки и поролоновые пули. По данным медиков, пострадали не менее 15 человек.
 

В Каталонии 18 октября была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста  против тюремных сроков лидерам сепаратистам. Они 14 октября были приговорены к лишению свободы до 13 лет за проведение незаконного референдума о независимости этого региона от Мадрида 1 октября 2017 года. Приговор вызвал массовые акции протеста. Участники беспорядков поджигали баррикады и мусорные баки, а также столы и стулья в уличных кафе, сожгли один банковский филиал и разгромили магазин одежды. Противостояние между митингующими и полицией растянулось на несколько суток, пострадали около 600 человек, почти половина из которых - полицейские. Были задержаны более 200 демонстрантов.

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    Автор: Никита Баталов


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