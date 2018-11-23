В баварском городе вводят бесплатный проезд (фото)

Власти баварского Ашаффенбурга в начале предрождественского сезона объявили о старте двухлетнего проекта: бесплатный транспорт один день в неделю.
23.11.2018, Ашаффенбург • Жители и гости Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом - по субботам. Расходы покроют из бюджета - 285 тысяч евро в год. Цель проекта - сделать общественный транспорт более привлекательным для широких масс. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.
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