 В Баварии прошли коммунальные выборы | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2020

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Германия

В Баварии прошли коммунальные выборы

Кто возглавит администрацию большинства крупных городов, выяснится во втором туре. В Мюнхене во второй тур с большим отрывом вышел действующий обер-бургомистр Дитер Райтер из СДПГ.

Избирательный участок в Мюнхене

Избирательный участок в Мюнхене

В Баварии в воскресенье, 15 марта, прошли выборы местных парламентов, бургомистров и обер-бургомистров. В большинстве крупных городов, в том числе в столице и крупнейшем городе Баварии Мюнхене первый тур выборов не выявил победителя.

Согласно предварительным результатам, действующий обер-бургомистр Мюнхена социал-демократ Дитер Райтер (Dieter Reiter) набрал в первом туре 47,9 процента голосов и занял первое место. Представляющая баварский Христианский социальный союз (ХСС) Кристина Франк (Kristina Frank) неожиданно заняла второе место, набрав 21,3 процента и обойдя свою конкурентку из партии "зеленых" Катрин Хабеншаден (Katrin Habenschaden), которая лидировала по результатам соцопросов. Но она набрала лишь 20,7 процента и не прошла во второй тур, который состоится через две недели.

"Зеленые" лидируют на выборах в городской совет Мюнхена

На выборах в городской совет Мюнхена после подсчета голосов более чем в четверти округов лидирует партия "зеленых", за ней следует ХСС, а социал-демократы оказываются лишь на третьем месте.

Кто возглавит администрации в пяти других крупных баварских городах, в том числе в Нюрнберге и Аугсбурге, также выяснится через две недели. Кроме того, из-за сложной избирательной системы Баварии большинство результатов коммунальных выборов станет известно лишь в течение следующей недели.

Всего в Баварии отдать свои голоса на выборах могли 10 миллионов человек. В рамках выборов 4 тысяч местных органов власти по всей Баварии речь идет о распределении почти 40 тысяч мандатов. Несмотря на коронавирусный кризис и вызванный им недостаток волонтеров на избирательных участках, явка на нынеышних коммунальных выборах во многих местах увеличилась по сравнению с предыдущими.

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