 В Баварии обнаружен стриж-альбинос (фото) | Кадр дня | DW | 16.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

В Баварии обнаружен стриж-альбинос (фото)

На такого молодого стрижа с полностью белым оперением и красными глазами немецкие орнитологи наткнулись во время контроля гнезд в окрестностях Нюрнберга.

Стриж-альбинос в Баварии

Как отмечает агентство dpa, стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне. Он уже окольцован и скоро должен отправиться на свою первую зимовку в Африку. Однако ученые отмечают, что такие птицы легче становятся добычей соколов - естественных врагов стрижей в Европе, так как они лучше заметны в небе. Кроме того, красные глаза хуже реагируют на солнечный свет, что приводит к ухудшению зрения и сложностям во время охоты за насекомыми в воздухе.

Смотрите также:
Немецкие птицы года

  • Обыкновенный скворец

    Немецкие птицы года

    2018

    "Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).

  • Серая неясыть

    Немецкие птицы года

    2017

    Серая неясыть (Waldkauz)

  • Черноголовый щегол

    Немецкие птицы года

    2016

    Черноголовый щегол (Stieglitz)

  • Ястреб-тетеревятник

    Немецкие птицы года

    2015

    Ястреб-тетеревятник (Habicht)

  • Grünspecht (imago/McPhoto)

    Немецкие птицы года

    2014

    Зеленый дятел (Grünspecht)

  • Бекас

    Немецкие птицы года

    2013

    Бекас (Bekassine)

  • Галка

    Немецкие птицы года

    2012

    Галка (Dohle)

  • Обыкновенная горихвостка

    Немецкие птицы года

    2011

    Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)

  • Большой баклан

    Немецкие птицы года

    2010

    Большой баклан (Kormoran)

  • Обыкновенный зимородок

    Немецкие птицы года

    2009

    Обыкновенный зимородок (Eisvogel)

  • Обыкновенная кукушка

    Немецкие птицы года

    2008

    Обыкновенная кукушка (Kuckuck)

  • Обыкновенная пустельга

    Немецкие птицы года

    2007

    Обыкновенная пустельга (Turmfalke)

  • Обыкновенный поползень

    Немецкие птицы года

    2006

    Обыкновенный поползень (Kleiber)

  • Обыкновенный филин

    Немецкие птицы года

    2005

    Обыкновенный филин (Uhu)

  • Крапивник

    Немецкие птицы года

    2004

    Крапивник (Zaunkönig)

  • Черный стриж

    Немецкие птицы года

    2003

    Черный стриж (Mauersegler)

  • Домовый воробей

    Немецкие птицы года

    2002

    Домовый воробей (Spatz)

  • Большая поганка

    Немецкие птицы года

    2001

    Большая поганка (Haubentaucher)

  • Красный коршун

    Немецкие птицы года

    2000

    Красный коршун (Rotmilan)

  • Обыкновенная овсянка

    Немецкие птицы года

    1999

    Обыкновенная овсянка (Goldammer)

    Автор: Максим Нелюбин


Моногамные птицы

  • Хохлатые пингвины

    Моногамные птицы

    Пингвины

    Хохлатые пингвины сохраняют верность даже в разлуке, разделенные многими тысячами километров. Ученым удалось доказать это с помощью крошечных передатчиков. Семь из десяти пар нашли друг друга после долгого перерыва и вместе занялись выведением потомства.

  • Обыкновенная лазоревка

    Моногамные птицы

    Синицы

    Хотя почти 90 процентов всех птиц состоят в моногамных отношениях, абсолютно целомудренный образ жизни ведут не более 10 процентов. Среди верных - лазоревка обыкновенная из семейства синиц.

  • Лебеди

    Моногамные птицы

    Лебеди

    Лебедь-шипун связывает себя на всю жизнь. Но даже эти птицы, которые считается олицетворением верности, плавают налево.

  • Гуси

    Моногамные птицы

    Гуси

    Гуси тоже живут парами, собираясь в стаи на время перелетов. В насиживании яиц самец участия не принимает, но охраняет самку и охраняет всю семью, когда вылупляются птенцы.

  • Попугаи

    Моногамные птицы

    Попугаи

    Большинство попугаев, включая волнистых попугайчиков, живут стаями, что помогает защищаться от хищников. Отношения в стае между попугаями моногамные - пары формируются на всю жизнь.

  • Аисты

    Моногамные птицы

    Аисты

    Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.

    Автор: Юлия Вергин, Элла Володина


Контекст

Немцы спасают черных стрижей

Эта фотография была сделана в птичьей клинике во Франкфурте-на-Майне. Черные стрижи выводят потомство в Европе, а на зимовку отправляются в Африку.  

Весна - время встречать аистов

В начале весны в Германию после зимовки вернулись первые аисты. Больше всего их насчитывается в Бранденбурге, но самая крупная колония находится на Рейне в районе Грос-Герау.  

Германия - родина зеленых попугаев

Из тропиков - в городские джунгли! Кельн, Дюссельдорф, Висбаден… В этих и других местах Германии можно встретить одичавших и онемечившихся зеленых попугаев.  

Сибирские гуси выбирают Германию

В заповеднике на Нижнем Рейне зимуют тысячи гусей с Таймыра и Кольского полуострова.  

Современная архитектура - враг домовых воробьев

В Баварии за последние годы значительно уменьшилась популяция домовых воробьев. Они даже уступили свое традиционное первое место большим синицам.  

Немецкие птицы года  

Моногамные птицы  

Аудио- и видеофайлы по теме

Фотограф снимает птиц  

Орлы против дронов  

Школьники за экологию  