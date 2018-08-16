В Баварии обнаружен стриж-альбинос (фото)

Как отмечает агентство dpa, стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне. Он уже окольцован и скоро должен отправиться на свою первую зимовку в Африку. Однако ученые отмечают, что такие птицы легче становятся добычей соколов - естественных врагов стрижей в Европе, так как они лучше заметны в небе. Кроме того, красные глаза хуже реагируют на солнечный свет, что приводит к ухудшению зрения и сложностям во время охоты за насекомыми в воздухе.
Смотрите также:
Немецкие птицы года
-
Немецкие птицы года
2018
"Птица года" (Vogel des Jahres) в Германии - проект немецких экологических организаций. В 2018 году "Птицей года" назван обыкновенный скворец (Star).
-
Немецкие птицы года
2017
Серая неясыть (Waldkauz)
-
Немецкие птицы года
2016
Черноголовый щегол (Stieglitz)
-
Немецкие птицы года
2015
Ястреб-тетеревятник (Habicht)
-
Немецкие птицы года
2014
Зеленый дятел (Grünspecht)
-
Немецкие птицы года
2013
Бекас (Bekassine)
-
Немецкие птицы года
2012
Галка (Dohle)
-
Немецкие птицы года
2011
Обыкновенная горихвостка (Gartenrotschwanz)
-
Немецкие птицы года
2010
Большой баклан (Kormoran)
-
Немецкие птицы года
2009
Обыкновенный зимородок (Eisvogel)
-
Немецкие птицы года
2008
Обыкновенная кукушка (Kuckuck)
-
Немецкие птицы года
2007
Обыкновенная пустельга (Turmfalke)
-
Немецкие птицы года
2006
Обыкновенный поползень (Kleiber)
-
Немецкие птицы года
2005
Обыкновенный филин (Uhu)
-
Немецкие птицы года
2004
Крапивник (Zaunkönig)
-
Немецкие птицы года
2003
Черный стриж (Mauersegler)
-
Немецкие птицы года
2002
Домовый воробей (Spatz)
-
Немецкие птицы года
2001
Большая поганка (Haubentaucher)
-
Немецкие птицы года
2000
Красный коршун (Rotmilan)
-
Немецкие птицы года
1999
Обыкновенная овсянка (Goldammer)
Автор: Максим Нелюбин
Моногамные птицы
-
Моногамные птицы
Пингвины
Хохлатые пингвины сохраняют верность даже в разлуке, разделенные многими тысячами километров. Ученым удалось доказать это с помощью крошечных передатчиков. Семь из десяти пар нашли друг друга после долгого перерыва и вместе занялись выведением потомства.
-
Моногамные птицы
Синицы
Хотя почти 90 процентов всех птиц состоят в моногамных отношениях, абсолютно целомудренный образ жизни ведут не более 10 процентов. Среди верных - лазоревка обыкновенная из семейства синиц.
-
Моногамные птицы
Лебеди
Лебедь-шипун связывает себя на всю жизнь. Но даже эти птицы, которые считается олицетворением верности, плавают налево.
-
Моногамные птицы
Гуси
Гуси тоже живут парами, собираясь в стаи на время перелетов. В насиживании яиц самец участия не принимает, но охраняет самку и охраняет всю семью, когда вылупляются птенцы.
-
Моногамные птицы
Попугаи
Большинство попугаев, включая волнистых попугайчиков, живут стаями, что помогает защищаться от хищников. Отношения в стае между попугаями моногамные - пары формируются на всю жизнь.
-
Моногамные птицы
Аисты
Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.
Автор: Юлия Вергин, Элла Володина