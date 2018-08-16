В Баварии обнаружен стриж-альбинос (фото)

Как отмечает агентство dpa, стрижи-альбиносы встречаются крайне редко. В Баварии это первый случай. В прошлом году в Германии были обнаружены два таких стрижа - в Гессене и Шлезвиг-Гольштейне. Он уже окольцован и скоро должен отправиться на свою первую зимовку в Африку. Однако ученые отмечают, что такие птицы легче становятся добычей соколов - естественных врагов стрижей в Европе, так как они лучше заметны в небе. Кроме того, красные глаза хуже реагируют на солнечный свет, что приводит к ухудшению зрения и сложностям во время охоты за насекомыми в воздухе.

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