 В Афганистане при взрыве на предвыборном митинге президента погибли десятки человек | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 17.09.2019

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Центральная Азия

В Афганистане при взрыве на предвыборном митинге президента погибли десятки человек

Смертник совершил самоподрыв на предвыборном митинге президента Ашрафа Гани в городе Чарикар. Еще два взрыва прогремели в Кабуле - возле американской военной базы и посольства США.

Афганские силовики в Кабуле

Афганские силовики в Кабуле

В Афганистане произошла серия взрывов, в результате которой погибли несколько десятков человек. Наиболее кровопролитным стал взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани в административном центре провинции Парван - Чарикаре к северу от Кабула. По данным местных властей, погибли не менее 24 человек, еще 31 - ранен. Сам президент не пострадал.

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По сведениям МВД, взрыв устроил смертник на мотоцикле. Еще два взрыва прогремели в Кабуле - один возле посольства США и еще один - возле американской военной базы. Погибли не менее 6 человек. Пока никто не взял на себя ответственность за совершенные нападения.

Призыв к бойкоту выборов

Исламское радикальное движение "Талибан" в начале августа призвало население к бойкоту президентских выборов, одновременно пригрозив насилием. В заявлении, выпущенном талибами, говорится, что людям следует держаться подальше от предвыборных мероприятий, чтобы не стать жертвами нападений.

Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября. Первый день предвыборной кампании в конце июля был омрачен крупным терактом. Тогда в результате подрыва заминированного автомобиля возле канцелярии кандидата в вице-президенты Амруллы Салеха в Кабуле погибли более 20 человек. 

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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