 В Афганистане жертвами теракта-самоубийства стали десятки людей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2020

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Мир

В Афганистане жертвами теракта-самоубийства стали десятки людей

Боевик взорвал пояс шахида на траурной церемонии на востоке Афганистана. Сообщается о десятках убитых и раненых.

Афганские силовики в Кабуле

Афганские силовики в Кабуле

На востоке Афганистана в результате теракта, совершенного смертником на траурной церемонии, убиты и ранены десятки людей. Боевик взорвал пояс шахида на похоронах полицейского, сообщил представитель правительства провинции Нангархар во вторник, 12 мая. По предварительной информации, убиты и ранены около 40 человек.

Между тем в столице Афганистана Кабуле вооруженные люди атаковали родильный дом. Правоохранительные органы вступили в перестрелку с боевиками, пытаясь взять ситуацию под контроль. В родильном доме вспыхнула паника. Полицейские ведут эвакуацию здания, вынося оттуда новорожденных и их матерей. Спасено уже более 80 человек.

Сообщается о как минимум восьми раненых, среди которых двое детей, а также об одном убитом боевике. Причины нападения на родильный дом неясны, отметили официальные лица. В Кабуле и окрестностях весьма активны и талибы, и бойцы джихадистской группировки "Исламское государство", которые часто нападают и на военных, и на гражданских лиц. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение на роддом в Кабуле.

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    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

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    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

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    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

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    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

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    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Контекст

Что ждет Центральную Азию на исходе игры в мирное соглашение с талибами

Спецпредставитель США по примирению в Афганистане анонсирует заключение соглашения с талибами. Чем это чревато для всей Центральной Азии, объясняют эксперты. (28.07.2019)  

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