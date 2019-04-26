В Архангельской области задержали противников мусорного полигона

Полицейские во вторник, 4 июня, задержали экоактивистов, выступающих против строительства мусорного полигона возле железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", семь человек были доставлены в местный опорный пункт полиции.

Сами активисты отмечают, что еще двух человек задержали позже на станции. По их словам, задержанных подозревают в самоуправстве и неповиновении требованиям сотрудников полиции.

Несколькими часами ранее вокруг территории стройки начали устанавливать забор, утверждают активисты. По информации правозащитников, протестующие образовали "живой щит" на месте возведения заграждения. Тогда полицейские при участии людей в форме сотрудников ЧОП стали вытеснять активистов.

На протестах звучали требования отставки губернатора Орлова

Жители Архангельской области с 2018 года выступают против строительства возле железнодорожной станции Шиес мусорного полигона, на который планируется вывозить мусор из Москвы и других российских регионов. Так, 7 апреля жители Архангельска провели несанкционированные шествие и митинг против возведения полигона, а также призвали российского президента снять с должности губернатора региона Игоря Орлова.

По данным местных СМИ, в акции участвовали от трех до пяти тысяч человек. Более 20 участников акции получили штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Позднее суд признал "мусорные протесты" незаконными.

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