 В Армении вновь протестуют против золотого прииска Амулсар | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В Армении вновь протестуют против золотого прииска Амулсар

В Армении жители окрестных сел вновь протестуют против золотоносного месторождения Амулсар. Они заблокировали трассу Ереван-Джермук.

Армянские экологические активисты блокируют дорогу на Амулсар (фото из архива)

Армянские экологические активисты блокируют дорогу на Амулсар (фото из архива)

Вновь обострилась ситуация вокруг золотоносного месторождения Амулсар. На этот раз поводом для выступлений жителей Джермука и близлежащих сел стало решение компании Lydian Armenia убрать вагончики активистов с одного из общественных постов и установить на их месте собственные. Во вторник,4 августа, около двух тысяч жителей Джермука и активистов собрались у рудника и перекрыли трассу Ереван-Джермук.

К руднику были стянуты большие силы полиции. Не обошлось без стычек и потасовок. В какой-то момент группе пикетчиков удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть на территорию компании. Однако полиция сумела предотвратить их столкновение с представителями службы охраны рудника. Около двух десятков человек задержаны.

По положению на 21.00 по местному времени (22.00 мск) люди продолжали блокировать дорогу. На все призывы полиции разойтись они отвечали отказом. Ближе к вечеру организаторы акции выступили с ультиматумом: служба охраны компании должна убрать свои домики с тем, чтобы восстановить общественные посты. Кроме того, они потребовали немедленно освободить всех задержанных активистов, а правительству - принять группу их представителей для обсуждения проблемы Амулсара. Пока Lydian Armenia от компромиссов отказывается.

С диаметрально противоположных позиций

Противостояние экологов и жителей региона с владельцами компании продолжается почти три года, и все это время люди требуют заморозить все работы на горе Амулсар. Они уверены, что разработка золотоносного месторождения нанесет непоправимый ущерб не только курортам Джермука с его минеральными источниками, но и единственному и самому крупному в регионе пресноводному озеру Севан.

Ситуация после прошлогодних массовых акций протеста по всей Армении фактически была заморожена. В правительстве считают, что юридических препятствий для работ на месторождении нет, в ответ экологи и активисты до сих пор держат заблокированными все въезды на рудник, не позволяя сотрудникам компании попасть к Амулсару. И хотя подсчитано, что в случае начала добычи золота Армения в течение ближайших десяти лет могла бы ежегодно получать до 50 миллионов долларов, убедить общественность в целесообразности эксплуатации рудника властям до сих пор не удается. Люди склонны считать, что правильнее сохранить природу, минеральные источники и курорты.

Агарон Арсенян

Агарон Арсенян

Природой рисковать нельзя

По словам одного из активистов экологического движения Агарона Арсеняна, нельзя рисковать природой и позволять компании Lydian Armenia разрабатывать месторождение: "Амулсар должен остаться горой". Он уверен, что у правительства сейчас только один выход - заморозить все договоренности и не дать компании начать работы на их земле. "Люди настроены решительно, - сказал Арсенян в телефонной беседе с DW. - И сегодня власти имели возможность снова убедиться в том, что борьба за Амулсар будет продолжена до полной победы жителей региона, да и всей Армении".

Смотрите также:

  • Демонстранты в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Митинги собирают тысячи людей

    Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.

  • Proteste in Yerewan, Armenien

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Демонстранты настроены мирно

    Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.

  • Продукты для участников акции протеста, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    В качестве подкрепления

    Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.

  • Флаг Армении над толпой участников акции протеста, 23 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Внутреннее дело

    Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...

  • Армянские полицейские, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Полиция обещает не прибегать к силе

    Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.

  • Участник акции протеста и полицейский в Ереване, 23 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Разговор по душам

    Слышат ли они друг друга?

  • Юноша держит в руках плакат с надписью Съешьте мой водомет на армянском языке

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Советы недовольных

    "Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".

  • Женщина держит в руках плакат с шаржем на президента Армении

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Президенту, лично

    Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.

  • Участники акций протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Мелодии и ритмы

    Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.

  • Участник акции протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    Заводила

    У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.

  • Участники акции протеста в Ереване, 25 июня

    Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване

    И в зной, и в ливень

    Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.

    Автор: Ашот Газазян, Ереван


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в Армении: блок Никола Пашиняна разгромил бывшую правящую партию - DW Новости (10.12.2018)  

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

Также по теме

Proteste gegen die Goldmine Amulsar in Armenien

Рудник преткновения: что мешает добыче золота в Амулсаре 11.09.2019

Экологи и жители Джермука отказываются открыть доступ к месторождению золота в Амулсаре, что в 180 км от Еревана. C места их конфликта с золотодобытчиками и властями Армении - репортаж DW.

Реклама

Самые читаемые

ВОЗ: Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться  

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах  

Лукашенко о ЧВК Вагнера: "Эти ребята рассказали все"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно