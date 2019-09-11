В Армении вновь протестуют против золотого прииска Амулсар

Вновь обострилась ситуация вокруг золотоносного месторождения Амулсар. На этот раз поводом для выступлений жителей Джермука и близлежащих сел стало решение компании Lydian Armenia убрать вагончики активистов с одного из общественных постов и установить на их месте собственные. Во вторник,4 августа, около двух тысяч жителей Джермука и активистов собрались у рудника и перекрыли трассу Ереван-Джермук.

К руднику были стянуты большие силы полиции. Не обошлось без стычек и потасовок. В какой-то момент группе пикетчиков удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть на территорию компании. Однако полиция сумела предотвратить их столкновение с представителями службы охраны рудника. Около двух десятков человек задержаны.

По положению на 21.00 по местному времени (22.00 мск) люди продолжали блокировать дорогу. На все призывы полиции разойтись они отвечали отказом. Ближе к вечеру организаторы акции выступили с ультиматумом: служба охраны компании должна убрать свои домики с тем, чтобы восстановить общественные посты. Кроме того, они потребовали немедленно освободить всех задержанных активистов, а правительству - принять группу их представителей для обсуждения проблемы Амулсара. Пока Lydian Armenia от компромиссов отказывается.

С диаметрально противоположных позиций

Противостояние экологов и жителей региона с владельцами компании продолжается почти три года, и все это время люди требуют заморозить все работы на горе Амулсар. Они уверены, что разработка золотоносного месторождения нанесет непоправимый ущерб не только курортам Джермука с его минеральными источниками, но и единственному и самому крупному в регионе пресноводному озеру Севан.

Ситуация после прошлогодних массовых акций протеста по всей Армении фактически была заморожена. В правительстве считают, что юридических препятствий для работ на месторождении нет, в ответ экологи и активисты до сих пор держат заблокированными все въезды на рудник, не позволяя сотрудникам компании попасть к Амулсару. И хотя подсчитано, что в случае начала добычи золота Армения в течение ближайших десяти лет могла бы ежегодно получать до 50 миллионов долларов, убедить общественность в целесообразности эксплуатации рудника властям до сих пор не удается. Люди склонны считать, что правильнее сохранить природу, минеральные источники и курорты.

Агарон Арсенян

Природой рисковать нельзя

По словам одного из активистов экологического движения Агарона Арсеняна, нельзя рисковать природой и позволять компании Lydian Armenia разрабатывать месторождение: "Амулсар должен остаться горой". Он уверен, что у правительства сейчас только один выход - заморозить все договоренности и не дать компании начать работы на их земле. "Люди настроены решительно, - сказал Арсенян в телефонной беседе с DW. - И сегодня власти имели возможность снова убедиться в том, что борьба за Амулсар будет продолжена до полной победы жителей региона, да и всей Армении".

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