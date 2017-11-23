 В аннексированном Крыму проводят массовые обыски у крымских татар | Новости из Германии об Украине | DW | 27.03.2019

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Украина

В аннексированном Крыму проводят массовые обыски у крымских татар

Обыски начались ранним утром в не менее чем 25 домах крымских татар в разных частях аннексированного Россией полуострова, к семьям не пропускают адвокатов.

Массовая акция крымских татар

Крымские татары (фото из архива)

В аннексированном Россией Крыму проходят массовые обыски в семьях крымских татар. "По состоянию на 7 часов утра известно о вторжении российских силовиков в дома, как минимум, 25 крымскотатарских семей в Симферополе (массивы Строгановка и Каменка), а также в Карасубазарском (Белогорском) районе Крыма", - сообщил в среду, 27 марта, в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

Контекст

В аннексированном РФ Крыму продолжают нарушать права человека. Хотя преследования касаются преимущественно мужчин, женщины тоже становятся жертвами, рассказали крымские татары в Брюсселе. (10.10.2018)

Глава крымскотатарского меджлиса Чубаров в интервью DW раскритиковал лидера немецкой СвДП за предложение заморозить вопрос Крыма, назвав это поощрением новых репрессий против крымских татар. (31.08.2017)

По его данным, к пострадавшим семьям не пускают адвокатов. Кроме того, "известны случаи подброса при совершении обысков запрещенных предметов и книг", указал далее Чубаров. Он также предположил, что данная операция стала "наиболее массовым нарушением прав человека в оккупированном Крыму" в течение одного дня.

В годовщину принятия "украинской" резолюции ООН

В свою очередь первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила о проходивших одновременно "нескольких десятков обысков в домах крымских татар" и более десяти задержанных. Она связала данные действия с пятилетней годовщиной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

Российский адвокат Николай Полозов написал о "массовой акции устрашения крымских татар". "В этот раз российские силовики обрушились на крымских татар - родственников и друзей украинских политзаключенных, объединившихся в инициативу "Крымская солидарность", - указал он в Facebook. По его словам, инициатива "давно раздражала оккупационные власти", и теперь "империя наносит ответный удар". По данным Полозова, обыски начались ранним утром в не менее чем 25 домах в разных частях полуострова, к пострадавшим не допускают адвокатов.

Крымский адвокат Эмиль Курбединов также написал в соцсетях, что его не пропустили на обыск.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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