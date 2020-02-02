 В Австрии слепили самого большого в мире снеговика | Новости из Германии о Европе | DW | 02.02.2020

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Европа

В Австрии слепили самого большого в мире снеговика

Слепив снеговика высотой 38,04 метра, австрийцы побили рекорд жителей США, установленный в 2008 году.

Снеговик Ризи, слепленный в австрийском курортном местечке Ризнеральм, согласно книге рекордов Гиннеса, является самым большим в мире

Ризи - самый большой снеговик в мире

Самой большой снеговик в мире находится в австрийской федеральной земле Штайермарк. Его высота, согласно записи в книге рекордов Гиннеса, сделанной в субботу, 1 февраля, составляет 38,04 метра.

Снеговик, находящийся в местечке Ризнеральм, получил имя Ризи. По звучанию оно напоминает не только название этого горнолыжного курорта, но и слово Riese, переводящееся с немецкого как "великан". По форме снежная скульптура отличается от привычных снеговиков, имеющих округлый живот.

Голову самого большого в мире снеговика, слепленного в Австрии в январе 2020 года, украшает шестиметровый цилиндр.

Голову снеговика украшает шестиметровый цилиндр

По словам представителей местного объединения туроператоров, этот снеговик в своей верхней части "стройнее", чем в нижней. В свою очередь, журналисты сравнили его с "термитным муравейником". На голове у снежного гиганта красуется наполненный снегом шестиметровый металлический цилиндр.

Сколько снега ушло на самого большого в мире снеговика

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По информации австрийской газеты Der Standard, работа по возведению огромного снеговика началась еще в середине декабря 2019 года, а снег для его лепки производился при помощи двух снеговых пушек, которые обычно используются для обеспечения снегом лыжных трасс. В общей сложности на создание Ризи ушло около 800 тонн снега, пишет Der Standard.

В то же время расходы на организацию акции по его созданию составили около 60 тысяч евро. Деньги вложили местные туроператоры, а также ряд спонсоров. До сегодняшнего дня снеговиком-рекорсменом считалась снежная "дама", слепленная в 2008 году в американском штате Мэн. Ее рост составил 37,21 метра.

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    Автор: Максим Нелюбин


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