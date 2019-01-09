В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках

Полиция Австралии вечером в среду, 9 января, арестовала мужчину по делу об отправке 38 посылок с потенциально опасным содержимым иностранным консульствам в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

48-летний подозреваемый взят под стражу у себя дома в Шеппартоне (штат Виктория). Он предстанет перед мировым судом Мельбурна 10 января по обвинению в незаконной пересылке опасных веществ по почте. Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Ряд консульств эвакуировали

По данным следствия, в отправлениях, на некоторых из которых была сделана надпись "асбест", содержался неизвестный порошок белого цвета. Сейчас его состав анализируют специалисты.

Посылки, в частности, получили консульство Великобритании в Мельбурне, а также диппредставительства Египта, Индии, Испании, Италии, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Швейцарии и Японии. В ряде дипучреждений в качестве мер предосторожности проведена эвакуация.

Полиции удалось изъять 29 отправлений, еще у десяти установлены адресаты.

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Рождественские почтамты Рождественскому Дитяти An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Дитяти An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

Рождественские почтамты Святому Николаю An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

Рождественские почтамты Рождественскому Деду An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany Автор: Максим Нелюбин

