 В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Австралии арестован мужчина по делу о подозрительных посылках

Отправления с белым порошком рассылались по адресу иностранных консульств в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

Полиция Мельбурна в консульстве Италии

Полиция Мельбурна в консульстве Италии

Полиция Австралии вечером в среду, 9 января, арестовала мужчину по делу об отправке 38 посылок с потенциально опасным содержимым иностранным консульствам в Мельбурне, Канберре и Сиднее.

48-летний подозреваемый взят под стражу у себя дома в Шеппартоне (штат Виктория). Он предстанет перед мировым судом Мельбурна 10 января по обвинению в незаконной пересылке опасных веществ по почте. Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Контекст

"Фабрика-троллей" писала об Австралии, MH17 и давала ссылки на Sputnik и RT. Всего ученые нашли около пяти тысяч твитов, нацеленных на жителей Австралии. (23.08.2018)

Новые теракты в США с использованием бомб, спрятанных в посылках, удалось предотвратить спецслужбам. Подозрительные пакеты, отправленные, судя по всему, из Йемена, были обнаружены в аэропортах Великобритании и Дубая. (30.10.2010)

Федеральная полиция расследует обстоятельства происшествия, которое затронуло не менее 11 ведомств. МИД Австралии рекомендует диппредставительствам обращать внимание на получаемую почту. (09.01.2019)

Ряд консульств эвакуировали

По данным следствия, в отправлениях, на некоторых из которых была сделана надпись "асбест", содержался неизвестный порошок белого цвета. Сейчас его состав анализируют специалисты.

Посылки, в частности, получили консульство Великобритании в Мельбурне, а также диппредставительства Египта, Индии, Испании, Италии, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Швейцарии и Японии. В ряде дипучреждений в качестве мер предосторожности проведена эвакуация.

Полиции удалось изъять 29 отправлений, еще у десяти установлены адресаты.

 

Смотрите также:

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 00:38
Now live
00:38 мин

Робот-почтальон: новый способ доставки почты в Германии

Контекст

Рождественские почтамты

Куда писать письма немецкому Рождественскому Деду? (11.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Робот-почтальон: новый способ доставки почты в Германии  

В Австралии самолет упал на торговый центр  

Из Австралии в Европу за 17 часов  

Также по теме

Australien Feuerwehr vor den Konsulaten von Indien and Frankreich in Melbourne

В Австралии из-за подозрительных посылок эвакуирован ряд консульств 09.01.2019

Федеральная полиция расследует обстоятельства происшествия, которое затронуло не менее 11 ведомств. МИД Австралии рекомендует диппредставительствам обращать внимание на получаемую почту.

Реклама

Самые читаемые

Хакер из группировки "Шалтай-Болтай" заявил о ее связях с ФСБ  

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне"  

Как вызвать в Германии сантехника  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно