В Абхазии активисты штурмуют здание администрации главы региона

В административном центре Абхазии Сухуми сотни демонстрантов в четверг, 9 января, собрались перед зданием администрации президента Абхазии и предприняли попытку штурмовать его. По сообщению "Интерфакса", активистам удалось выломать парадную дверь и разбить окно, некоторые прорвались внутрь здания, однако охрана заблокировала их продвижение.

По оценкам, на площади перед зданием администрации находятся более одной тысячи человек. Они утверждают, что действующий глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов на выборах и требуют проведения нового голосования.

Оппозиционная партия "Айтаира" ("Возрождение") призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы избежать "худшего сценария". "Учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране обострилась до критической и несет угрозу не только безопасности наших граждан, но и существованию государственности Абхазии, политическая партия "Айтайра" обращается к Хаджимба Раулю с призывом сложить свои полномочия", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

"Попытка госпереворота"

В администрации президента события в Сухуми назвали попыткой государственного переворота, подчеркнув, что делается все возможное, "чтобы удержать ситуацию в республике в конституционном русле". Министр обороны самопровозглашенной республики Мираб Кишмария заявил, что вооруженные силы не вмешиваются в происходящее. "Армия Абхазии никогда не пойдет против своего народа", - подчеркнул он.

По данным оппозиции, среди участников штурма есть родственники криминальных авторитетов, убитых 22 ноября у ресторана "Сан-Ремо". Один из них, Ахра Авидзба, сказал, что действия протестующих связаны с тем, что один из задержанных по подозрению в причастности к убийствам является сотрудником охраны президента Абхазии.

По данным ЦИК Абхазии, действующий глава региона Рауль Хаджимба по итогам второго тура выборов 8 сентября набрал 47,39 процента голосов и переизбран на новый срок. Его ближайший соперник - лидер партии "Амцахара" ("Родовые огни") Ахас Квициния получил 46,17 процента голосов. Квициния не признает результатов голосования и через суд требует аннулировать их.

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