Вы стали участником ДТП в Германии? Как себя вести и что делать

От сумы да тюрьмы не зарекайся - старая пословица, которую вполне уместно вспомнить, когда речь заходит о дорожно-транспортных происшествиях. О том, как следует себя вести, что нужно и чего нельзя делать после аварии на немецких автобанах, мы уже подробно рассказывали. На таких трассах - своя особенная специфика из-за высоких скоростей и большой опасности цепных столкновений, но большинство ДТП случается все же на обычных дорогах внутри или вне населенных пунктов. Большинство, как видно из статистики, заканчивается без причинения вреда здоровью, но практически все - головной болью из-за необходимости разбираться со страховками. Для этого очень важно правильно и точно оформить протокол ДТП (нем. Unfallbericht), а до этого - корректно выполнить на месте все требования на случай ДТП.

Хотя последовательность действий участников ДТП изучается в автошколах и является частью теоретического экзамена, мало кто в состоянии стресса может все точно припомнить, поэтому воспоминания рекомендуется регулярно освежать. Ниже мы приведем здесь чек-лист на случай аварии, распечатку которого водителям в Германии советуют держать в машине вместе с бланками протоколов ДТП и другими необходимыми документами.

Пункты инструкции следует выполнять именно в том порядке, как они указаны. Отметим, что в случае, если никто не получил физических травм и дело закончилось незначительными вмятинами и царапинами (нем. Bagatellschaden), от вызова полиции в Германии можно отказаться, составив самостоятельно протокол для страховых компаний. Точный максимальный размер такого ущерба в правилах и законах не прописан, но на практике, подтвержденной решениями судов, он составляет до 700-750 евро.

Важно также помнить, что никто из участников ДТП не обязан подписывать протокол, если не согласен с его содержанием, но всегда обязан сообщить свои личные данные и номер страховки. Немецкие юристы настоятельно рекомендуют не признавать свою вину на месте - письменно в протоколе или устно при свидетелях. Делать такие выводы - задача страховых компаний, а в случае тяжких происшествий - полиции и следствия. В состоянии стресса участники ДТП не всегда могут учесть или распознать все факторы, сыгравшие роль в возникновении аварийной ситуации, в том числе и те, которые хотя бы частично снимают с них ответственность.

Участники ДТП, если они решили не вызывать полицию при незначительном ущербе, обязаны лишь зафиксировать факты в протоколе, нарисовать схему происшествия - самостоятельно или на типовых бланках, а также сделать фотографии. Эти документы необходимо отправить страховщику в течение семи дней, однако проинформировать страховку о самом факте ДТП рекомендуется незамедлительно, причем вне зависимости от вашей роли в происшествии.

При отсутствии пострадавших и незначительных повреждениях транспортных средств участники ДТП в Германии по обоюдному согласию имеют полное право не только не вызывать полицию, но и урегулировать претензии без страховки - так как это грозит виновнику невыгодным повышением страхового взноса. В таком случае отказ от дальнейших претензий оформляется письменно в свободной форме (нем. Verzichtserklärung) и подкрепляется распиской в получении оговоренной суммы. Однако эксперты рекомендуют хорошо подумать прежде, чем соглашаться на такой вариант, так как обычный автовладелец далеко не всегда способен оценить реальные последствия аварии.

Фотогалерея: Как в Германии наказывают за слишком быструю езду



Превышение и наказание За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.

Превышение и наказание Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.

Превышение и наказание В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.

Превышение и наказание Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.

Превышение и наказание Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.

Превышение и наказание Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.

Превышение и наказание Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.

Превышение и наказание Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.

Превышение и наказание Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".

Превышение и наказание Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.

Превышение и наказание В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...

Превышение и наказание Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.

Превышение и наказание Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.

Превышение и наказание К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.

Превышение и наказание Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.

Превышение и наказание Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.

Превышение и наказание Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.

Превышение и наказание В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.



При наличии пострадавших, любых разногласиях, подозрительных действиях, агрессивном поведении кого-либо из участников ДТП, признаках алкогольного опьянения или приема наркотических средств, полицию необходимо вызвать, как и в том случае, если кто-то из участников на этом настаивает - вне зависимости от тяжести ДТП. В таком случае бумажными формальностями на месте занимается полиция.

Если кто-то из участников ДТП не сообщает данные страховки, их можно узнать по единому телефону страховщиков 0180 250 26, сообщив номер машины.

Самовольное покидание места аварии до оказания помощи и выполнения необходимых формальностей (нем. Unfallflucht), то есть - как минимум - до обмена личными данными и номерами страховых полюсов, считается в Германии уголовным преступлением, за которое предусматривается денежный штраф или лишение свободы сроком до трех лет. И это касается даже незначительных царапин и легких вмятин на парковках.

Царапины и вмятины на парковках - отдельная тема. Водитель машины, причинивший вред другому припаркованному транспортному средству, обязан принять все необходимые меры для поиска и информирования владельца. В зависимости от ущерба, ждать на месте, согласно решениям судов, следует от тридцати минут до одного часа. Оставить записку на лобовом стекле - недостаточно. Если нельзя найти владельца на месте, необходимо проинформировать полицию - по телефону или незамедлительно направиться в ближайшее отделение. Самое надежное, чтобы избежать серьезных юридических неприятностей, сначала - позвонить в полицию, а потом туда приехать, чтобы оформить необходимые бумаги.

В случае незначительных повреждений, водители обязаны съехать на обочину, освободив проезжую часть для движения, если это не приведет к уничтожению важных следов ДТП. За невыполнение этого требования в Германии грозит штраф в размере 30 евро.

Важно помнить, что участниками ДТП (нем. Unfallbeteiligte) являются не только непосредственно водители, находившиеся за рулем, но и все другие лица, чьи действия могли повлиять на возникновение аварийной ситуации. Например, если ДТП произошло из-за невнимательности во время спора между водителем и пассажиром, то пассажир также является участником ДТП, как и отделавшийся легким испугом пешеход - например, выбежавший на дорогу в неположенном месте, из-за чего в результате экстренного торможения произошло столкновение транспортных средств.

Отметим также, что все участники и свидетели ДТП обязаны оказывать первую помощь на месте аварии - причем, речь идет не только о доврачебной помощи, но и о вызове спасателей, мерах безопасности и так далее. Неоказание помощи, согласно немецкому законодательству, является уголовным преступлением (нем. unterlassene Hilfeleistung) и наказывается денежным штрафом или лишением свободы сроком до одного года плюс три штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта.

Многие ДТП заканчиваются судебными разбирательствами, поэтому водителям в Германии рекомендуется иметь на эти случаи отдельные страховки (нем. Kfz-Rechtsschutzversicherung, Verkehrsrechtsschutz) или иметь этот компонент в общем пакете юридической защиты.

Чек-лист:

Вы стали участником ДТП с пострадавшими? Как себя вести и что делать

1. Обезопасить место ДТП и позаботиться о собственной безопасности

- Остановиться и включить аварийную сигнализацию

- Надеть сигнальный жилет

- Установить треугольный знак аварийной остановки

2. Помощь пострадавшим

- Оказать неотложную помощь лицам, находящимся в непосредственной опасности

3. Вызвать помощь по телефону 112

- Точно и кратко описать ситуацию, сообщив кто и откуда звонит, где точно находится место происшествия, что произошло, сколько человек пострадало, характер травм, другие возможные последствия и подробности ДТП

- Ждать инструкций или дополнительных вопросов

- При необходимости продолжать оказывать доврачебную помощь до прибытия спасателей

4. Составить протокол ДТП

- Обменяться личными данными и номерами страховок

- Подготовить схему ДТП

- Сделать фотографии места происшествия и повреждений

5. Направить документы в страховую компанию в течение семи дней

У вас остались или возникли вопросы на темы, связанные с ДТП в Германии, ответы на которые вы хотели бы прочитать в нашей рубрике? Пишите по адресу feedback.russian@dw.com

Смотрите также:

Видео: Правило "спасательного коридора" в Германии