Вы стали участником ДТП в Германии? Как себя вести и что делать

В 2017 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 2,6 миллиона ДТП. 300 тысяч из них - с пострадавшими людьми. Число погибших составило 3177 человек.
От сумы да тюрьмы не зарекайся - старая пословица, которую вполне уместно вспомнить, когда речь заходит о дорожно-транспортных происшествиях. О том, как следует себя вести, что нужно и чего нельзя делать после аварии на немецких автобанах, мы уже подробно рассказывали. На таких трассах - своя особенная специфика из-за высоких скоростей и большой опасности цепных столкновений, но большинство ДТП случается все же на обычных дорогах внутри или вне населенных пунктов. Большинство, как видно из статистики, заканчивается без причинения вреда здоровью, но практически все - головной болью из-за необходимости разбираться со страховками. Для этого очень важно правильно и точно оформить протокол ДТП (нем. Unfallbericht), а до этого - корректно выполнить на месте все требования на случай ДТП.
Хотя последовательность действий участников ДТП изучается в автошколах и является частью теоретического экзамена, мало кто в состоянии стресса может все точно припомнить, поэтому воспоминания рекомендуется регулярно освежать. Ниже мы приведем здесь чек-лист на случай аварии, распечатку которого водителям в Германии советуют держать в машине вместе с бланками протоколов ДТП и другими необходимыми документами.
Пункты инструкции следует выполнять именно в том порядке, как они указаны. Отметим, что в случае, если никто не получил физических травм и дело закончилось незначительными вмятинами и царапинами (нем. Bagatellschaden), от вызова полиции в Германии можно отказаться, составив самостоятельно протокол для страховых компаний. Точный максимальный размер такого ущерба в правилах и законах не прописан, но на практике, подтвержденной решениями судов, он составляет до 700-750 евро.
Важно также помнить, что никто из участников ДТП не обязан подписывать протокол, если не согласен с его содержанием, но всегда обязан сообщить свои личные данные и номер страховки. Немецкие юристы настоятельно рекомендуют не признавать свою вину на месте - письменно в протоколе или устно при свидетелях. Делать такие выводы - задача страховых компаний, а в случае тяжких происшествий - полиции и следствия. В состоянии стресса участники ДТП не всегда могут учесть или распознать все факторы, сыгравшие роль в возникновении аварийной ситуации, в том числе и те, которые хотя бы частично снимают с них ответственность.
Участники ДТП, если они решили не вызывать полицию при незначительном ущербе, обязаны лишь зафиксировать факты в протоколе, нарисовать схему происшествия - самостоятельно или на типовых бланках, а также сделать фотографии. Эти документы необходимо отправить страховщику в течение семи дней, однако проинформировать страховку о самом факте ДТП рекомендуется незамедлительно, причем вне зависимости от вашей роли в происшествии.
При отсутствии пострадавших и незначительных повреждениях транспортных средств участники ДТП в Германии по обоюдному согласию имеют полное право не только не вызывать полицию, но и урегулировать претензии без страховки - так как это грозит виновнику невыгодным повышением страхового взноса. В таком случае отказ от дальнейших претензий оформляется письменно в свободной форме (нем. Verzichtserklärung) и подкрепляется распиской в получении оговоренной суммы. Однако эксперты рекомендуют хорошо подумать прежде, чем соглашаться на такой вариант, так как обычный автовладелец далеко не всегда способен оценить реальные последствия аварии.
Фотогалерея: Как в Германии наказывают за слишком быструю езду
При наличии пострадавших, любых разногласиях, подозрительных действиях, агрессивном поведении кого-либо из участников ДТП, признаках алкогольного опьянения или приема наркотических средств, полицию необходимо вызвать, как и в том случае, если кто-то из участников на этом настаивает - вне зависимости от тяжести ДТП. В таком случае бумажными формальностями на месте занимается полиция.
Если кто-то из участников ДТП не сообщает данные страховки, их можно узнать по единому телефону страховщиков 0180 250 26, сообщив номер машины.
Самовольное покидание места аварии до оказания помощи и выполнения необходимых формальностей (нем. Unfallflucht), то есть - как минимум - до обмена личными данными и номерами страховых полюсов, считается в Германии уголовным преступлением, за которое предусматривается денежный штраф или лишение свободы сроком до трех лет. И это касается даже незначительных царапин и легких вмятин на парковках.
Царапины и вмятины на парковках - отдельная тема. Водитель машины, причинивший вред другому припаркованному транспортному средству, обязан принять все необходимые меры для поиска и информирования владельца. В зависимости от ущерба, ждать на месте, согласно решениям судов, следует от тридцати минут до одного часа. Оставить записку на лобовом стекле - недостаточно. Если нельзя найти владельца на месте, необходимо проинформировать полицию - по телефону или незамедлительно направиться в ближайшее отделение. Самое надежное, чтобы избежать серьезных юридических неприятностей, сначала - позвонить в полицию, а потом туда приехать, чтобы оформить необходимые бумаги.
В случае незначительных повреждений, водители обязаны съехать на обочину, освободив проезжую часть для движения, если это не приведет к уничтожению важных следов ДТП. За невыполнение этого требования в Германии грозит штраф в размере 30 евро.
Важно помнить, что участниками ДТП (нем. Unfallbeteiligte) являются не только непосредственно водители, находившиеся за рулем, но и все другие лица, чьи действия могли повлиять на возникновение аварийной ситуации. Например, если ДТП произошло из-за невнимательности во время спора между водителем и пассажиром, то пассажир также является участником ДТП, как и отделавшийся легким испугом пешеход - например, выбежавший на дорогу в неположенном месте, из-за чего в результате экстренного торможения произошло столкновение транспортных средств.
Отметим также, что все участники и свидетели ДТП обязаны оказывать первую помощь на месте аварии - причем, речь идет не только о доврачебной помощи, но и о вызове спасателей, мерах безопасности и так далее. Неоказание помощи, согласно немецкому законодательству, является уголовным преступлением (нем. unterlassene Hilfeleistung) и наказывается денежным штрафом или лишением свободы сроком до одного года плюс три штрафных балла в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта.
Многие ДТП заканчиваются судебными разбирательствами, поэтому водителям в Германии рекомендуется иметь на эти случаи отдельные страховки (нем. Kfz-Rechtsschutzversicherung, Verkehrsrechtsschutz) или иметь этот компонент в общем пакете юридической защиты.
Чек-лист:
Вы стали участником ДТП с пострадавшими? Как себя вести и что делать
1. Обезопасить место ДТП и позаботиться о собственной безопасности
- Остановиться и включить аварийную сигнализацию
- Надеть сигнальный жилет
- Установить треугольный знак аварийной остановки
2. Помощь пострадавшим
- Оказать неотложную помощь лицам, находящимся в непосредственной опасности
3. Вызвать помощь по телефону 112
- Точно и кратко описать ситуацию, сообщив кто и откуда звонит, где точно находится место происшествия, что произошло, сколько человек пострадало, характер травм, другие возможные последствия и подробности ДТП
- Ждать инструкций или дополнительных вопросов
- При необходимости продолжать оказывать доврачебную помощь до прибытия спасателей
4. Составить протокол ДТП
- Обменяться личными данными и номерами страховок
- Подготовить схему ДТП
- Сделать фотографии места происшествия и повреждений
5. Направить документы в страховую компанию в течение семи дней
У вас остались или возникли вопросы на темы, связанные с ДТП в Германии, ответы на которые вы хотели бы прочитать в нашей рубрике? Пишите по адресу feedback.russian@dw.com
Смотрите также:
Видео: Правило "спасательного коридора" в Германии
О каких правилах нужно помнить водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения?
Эти правила в Германии изучают в автошколах, но многие рано или поздно о них забывают, из-за чего попадают в опасные для жизни ситуации, а также подвергают опасности других.
На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют более тяжелые последствия.
Город Везель хотел бы заменить в своих светофорах фигурку человека на осла, но пока ждет разрешения. А каких персонажей можно уже сейчас повстречать на немецких перекрестках?
Как в Германии наказывают тех, кто нарушает правила парковки? Прейскурант - от 10 до 65 евро, но этим дело может не ограничиться.
В России изменились правила получения водительского удостоверения. А как стать автомобилистом в Германии? DW рассказывает об особенностях обучения в немецкой автошколе.
Кто и когда в Германии ездит по встречной полосе? Как называют таких водителей? Сколько аварий из-за них происходит? Что советует немецкая полиция?
Для велосипедистов в Германии ПДД порой запутаннее, чем для автолюбителей. DW рассказывает о правилах, в существование которых трудно поверить.