Выставочный зал "Зеленой недели" в Берлине закрыли из-за российской свинины

Крупнейшая сельскохозяйственная и продовольственная выставка "Зеленая неделя" открылась в пятницу, 17 января. Однако один из залов почти на два часа был закрыт ветеринарными службами, поскольку во время контрольной проверки в нем была обнаружена свинина из России, сообщает газета Berliner Zeitung. По ее сведениям, все обнаруженные нелегальные мясопродукты были конфискованы.

Организаторы не знают, каким образом российская свинина могла оказаться на выставке в Берлине. Мясные продукты из стран, не входящих в Евросоюз, запрещены к ввозу в Германию. Запрет принят, чтобы предотвратить распространение болезней животных таких как африканская чума свиней (АЧС).

В связи с "Зеленой неделей" в Берлине и других городах Германии начались акции протеста как фермеров, которые выступают против ужесточения законов в области охраны природы и животных, так и экологов, которые требуют более строгих мер с целью защиты окружающей среды.

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