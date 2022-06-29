Вынесены приговоры на процессе о терактах в Париже в 2015 году

На судебном процессе по делу об исламистских терактах 2015 года в Париже главный обвиняемый Салах Абдеслам приговорен к пожизненному тюремному заключению. Об этом объявил суд присяжных в среду, 29 июня, в Парижском дворце правосудия.

32-летний гражданин Франции Абдесалам - единственный оставшийся в живых боевик тогдашней террористической ячейки. Он не будет иметь права на сокращение тюремного срока в течение 30 лет. ВБельгии Абдесалам уже приговорен к 20 годам лишения свободы. Другие обвиняемые также получили длительные сроки тюремного заключения.

19 из 20 обвиняемых, представших перед судом, признаны виновными по всем пунктам. Судебный процесс по делу о терактах 2015 года длился девять месяцев.

В результате серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек и 350 человек получили ранения. Вечером того дня экстремисты сначала устроили бойню в концертном зале Bataclan и устроили стрельбу в нескольких барах и ресторанах. Трое смертников устроили самоподрыв на стадионе Stade de France во время футбольного матча между сборными Германии и Франции.

Ответственность за серию терактов взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство". Большинство членов террористической ячейки совершили самоподрыв. Один из боевиков был застрелен французской полицией в тот же вечер, другие были убиты несколькими днями позже.

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