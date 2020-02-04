Выборы президента США: социалист Сандерс против капиталиста Трампа?

Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина.
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