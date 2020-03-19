Выборы президента во время пандемии: как готовятся оппоненты Лукашенко

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. Потенциальные кандидаты рассказали DW, как собираются агитировать во время коронавируса и чего ожидают от избирательной кампании.
Пандемия коронавируса не смогла остановить политические процессы в Беларуси. 8 мая, Палата представителей Беларуси назначила дату выборов президента - 9 августа. О своем участии в выборах уже заявили несколько кандидатов - и оппозиционных, и провластных. Кроме того, действующий президент Александр Лукашенко также заявил о намерении переизбраться в шестой раз. Как кандидаты собираются вести кампанию во время эпидемии коронавируса и какой "сюрприз" скрывается за датой выборов?
Коронавирус не отпугнул "кандидатов" в президенты
Перспектива вести избирательную кампанию во время пандемии коронавируса белорусских политиков не испугала. О своем желании стать соперником Лукашенко уже заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель "Белорусской социал-демократической Грамады" Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Также продолжается праймериз для определения "единого кандидата от оппозиции".
Кроме того, оппозиционный политик Николай Статкевич ранее заявлял, что собрал группу "кандидатов протеста" и собирается использовать президентскую кампанию для законной организации митингов и встреч с людьми, хотя непосредственно принимать участия в выборах не будет.
"Только Павел Северинец, который стал известен в Беларуси после декабрьских протестов против интеграции с Россией, отказался от кампании из-за коронавируса. Он заявил, что не собирается участвовать в выборах "в чумном бараке" и не будет поддерживать коллег по оппозиции.
Зарегистрировать инициативную группу могут успеть не все
Вместе с тем, назначение даты выборов на 9 августа может внести коррективы в список потенциальных кандидатов. Согласно законодательству, выборы президента в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа - и многие в стране рассчитывали именно на этот день. Перенос даты выборов на 3 недели раньше означает, что у претендентов на президентский пост остается только одна неделя для формирования инициативных групп: в соответствии с Избирательным кодексом, документы для регистрации инициативной группы в Центральную комиссию подаются не позднее чем за 85 дней до выборов, то есть до 15 мая.
Лидеры белорусских оппозиционных партий заявляют о том, что намерены выдвинуть единого кандидата на выборах
К такому повороту событий оказались готовы не все. Политический блогер Сергей Тихановский накануне был задержан и, вероятно, будет отбывать 15 суток ареста, назначенные ему за участие декабрьских протестах против интеграции с Россией.
У белорусской оппозиции, в свою очередь, до сих пор не закончились праймериз. Как сообщил корреспонденту DW координатор штаба праймериз Игорь Борисов, все участники праймериз признают, что закончить процедуру в заявленном ранее формате уже невозможно. "Мы подчеркивает единство субъектов праймериз, сейчас проводим консультации о наших дальнейших действиях", - рассказал Борисов.
Ситуация с коронавирусом на руку власти
В комментарии для DW потенциальный кандидат в президенты Беларуси, председатель "Белорусской социал-демократической Грамады" Сергей Черечень рассказал, что смещения сроков на три недели - это существенно, и теперь его команде придется сильно ускориться в формировании инициативной группы, хотя уже на данный момент они смогли привлечь 400 сторонников.
Отказываться от выборов из-за пандемии Черечень не собирается, хотя понимает, что это будет сложно. "Большинство членов моей инициативной группы - это люди, имеющие опыт в электоральной кампании, а значит, более старшего возраста и попадают в зону риска", - говорит он. Более того, Черечень осознает трудности в сборе подписей и агитации. "Будет проблема с обходом квартир, люди будут бояться открывать двери. Основная надежда на пикеты, на которых можно подойти и оставить подпись", - говорит политик.
Черечень считает, что эта ситуация на руку власти, ведь будет меньше сопротивления со стороны оппозиционных сил. По его словам, было бы более адекватно и правильно отложить выборы хотя бы на полгода, однако его команда попытается максимально реализовать свои возможности с учетом сложившейся ситуации.
Кандидаты будут агитировать онлайн
Пандемия также не повлияла на стремление стать президентом и лидера Либерально-демократической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. По его словам, дата 9 августа не сюрприз, ведь о том, что выборы будут в августе было давно известно. "Если кто-то не готов к 9 августа, он не будет готов и к 30 августа. Если ты серьезный политик, то нельзя готовиться за неделю или месяц. Наша партия выдвинула кандидата еще два года назад", - говорит Гайдукевич.
Политик уверяет, что при сборе подписей его команда будет предпринимать все меры предосторожности, а во время агитации активно использовать онлайн-возможности. Вместе с тем, посещение избирательного участка во время эпидемии проблемой Гайдукевич не считает: "Люди же ходят в магазин, они могут и на участки прийти и спокойно проголосовать, надо только защитить всех".
В целом Олег Гайдукевич считает, что это будут сложнейшие выборы в истории страны: "Но все кандидаты будут в таких условиях. Хотя конечно, мне проще, я ведь депутат, есть узнаваемость, и уже сформирована инициативная группа".
Власти ловко отсекают оппозицию от участия в выборах
Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале пишет, что назначение выборов на 9 августа - это ловко и предсказуемо одновременно. "Кто не успел, тот отдыхает. Власть хочет повторить 2015-й год с вегетарианским бюллетенем: Лукашенко, Гайдукевич, кто-то из "Говори правду" и еще 1-2 спойлера", - считает Шрайбман.
Середина лета, по мнению Шрайбмана, выбрана для демобилизации, чтобы студенты еще не вернулись с каникул. "Фиг с ней с явкой. Видимо, опросы показывают рейтинговое дно, а по стране уже пошли первые признаки политизации", - указывает аналитик.
Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский говорит, что все знали календарный план выборов, и к кампании политические силы должны готовиться несколько лет: "Кампания кандидатов в президенты - это кампания команды, и если к этому времени у человека нет команды, то возникает вопрос, насколько он вообще готов быть частью избирательной гонки".
Из-за коронавируса президентская кампания, по мнению Петровского, будет проходить в менее пафосной форме. "Коронавирус будет определять не ход кампании, а содержание агитации - какие посылы будут использоваться, под какими лозунгами пойдут кандидаты. Избирательная компания будет происходить не столько во время пандемии, сколько во время коронакризиса", - считает Петр Петровский.
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