Выборы президента во время пандемии: как готовятся оппоненты Лукашенко

Пандемия коронавируса не смогла остановить политические процессы в Беларуси. 8 мая, Палата представителей Беларуси назначила дату выборов президента - 9 августа. О своем участии в выборах уже заявили несколько кандидатов - и оппозиционных, и провластных. Кроме того, действующий президент Александр Лукашенко также заявил о намерении переизбраться в шестой раз. Как кандидаты собираются вести кампанию во время эпидемии коронавируса и какой "сюрприз" скрывается за датой выборов?

Коронавирус не отпугнул "кандидатов" в президенты

Перспектива вести избирательную кампанию во время пандемии коронавируса белорусских политиков не испугала. О своем желании стать соперником Лукашенко уже заявили экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, политический блогер Сергей Тихановский, председатель "Белорусской социал-демократической Грамады" Сергей Черечень и лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Также продолжается праймериз для определения "единого кандидата от оппозиции".

Оппозиционный политик Николай Статкевич (фото из архива)

Кроме того, оппозиционный политик Николай Статкевич ранее заявлял, что собрал группу "кандидатов протеста" и собирается использовать президентскую кампанию для законной организации митингов и встреч с людьми, хотя непосредственно принимать участия в выборах не будет.

"Только Павел Северинец, который стал известен в Беларуси после декабрьских протестов против интеграции с Россией, отказался от кампании из-за коронавируса. Он заявил, что не собирается участвовать в выборах "в чумном бараке" и не будет поддерживать коллег по оппозиции.

Зарегистрировать инициативную группу могут успеть не все

Вместе с тем, назначение даты выборов на 9 августа может внести коррективы в список потенциальных кандидатов. Согласно законодательству, выборы президента в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа - и многие в стране рассчитывали именно на этот день. Перенос даты выборов на 3 недели раньше означает, что у претендентов на президентский пост остается только одна неделя для формирования инициативных групп: в соответствии с Избирательным кодексом, документы для регистрации инициативной группы в Центральную комиссию подаются не позднее чем за 85 дней до выборов, то есть до 15 мая.

Лидеры белорусских оппозиционных партий заявляют о том, что намерены выдвинуть единого кандидата на выборах

К такому повороту событий оказались готовы не все. Политический блогер Сергей Тихановский накануне был задержан и, вероятно, будет отбывать 15 суток ареста, назначенные ему за участие декабрьских протестах против интеграции с Россией.

У белорусской оппозиции, в свою очередь, до сих пор не закончились праймериз. Как сообщил корреспонденту DW координатор штаба праймериз Игорь Борисов, все участники праймериз признают, что закончить процедуру в заявленном ранее формате уже невозможно. "Мы подчеркивает единство субъектов праймериз, сейчас проводим консультации о наших дальнейших действиях", - рассказал Борисов.

Ситуация с коронавирусом на руку власти

В комментарии для DW потенциальный кандидат в президенты Беларуси, председатель "Белорусской социал-демократической Грамады" Сергей Черечень рассказал, что смещения сроков на три недели - это существенно, и теперь его команде придется сильно ускориться в формировании инициативной группы, хотя уже на данный момент они смогли привлечь 400 сторонников.

Акция протеста белорусской оппозиции (фото из архива)

Отказываться от выборов из-за пандемии Черечень не собирается, хотя понимает, что это будет сложно. "Большинство членов моей инициативной группы - это люди, имеющие опыт в электоральной кампании, а значит, более старшего возраста и попадают в зону риска", - говорит он. Более того, Черечень осознает трудности в сборе подписей и агитации. "Будет проблема с обходом квартир, люди будут бояться открывать двери. Основная надежда на пикеты, на которых можно подойти и оставить подпись", - говорит политик.

Черечень считает, что эта ситуация на руку власти, ведь будет меньше сопротивления со стороны оппозиционных сил. По его словам, было бы более адекватно и правильно отложить выборы хотя бы на полгода, однако его команда попытается максимально реализовать свои возможности с учетом сложившейся ситуации.

Кандидаты будут агитировать онлайн

Пандемия также не повлияла на стремление стать президентом и лидера Либерально-демократической партии Беларуси, депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича. По его словам, дата 9 августа не сюрприз, ведь о том, что выборы будут в августе было давно известно. "Если кто-то не готов к 9 августа, он не будет готов и к 30 августа. Если ты серьезный политик, то нельзя готовиться за неделю или месяц. Наша партия выдвинула кандидата еще два года назад", - говорит Гайдукевич.

Олег Гайдукевич

Политик уверяет, что при сборе подписей его команда будет предпринимать все меры предосторожности, а во время агитации активно использовать онлайн-возможности. Вместе с тем, посещение избирательного участка во время эпидемии проблемой Гайдукевич не считает: "Люди же ходят в магазин, они могут и на участки прийти и спокойно проголосовать, надо только защитить всех".

В целом Олег Гайдукевич считает, что это будут сложнейшие выборы в истории страны: "Но все кандидаты будут в таких условиях. Хотя конечно, мне проще, я ведь депутат, есть узнаваемость, и уже сформирована инициативная группа".

Власти ловко отсекают оппозицию от участия в выборах

Политический аналитик Артем Шрайбман в своем телеграм-канале пишет, что назначение выборов на 9 августа - это ловко и предсказуемо одновременно. "Кто не успел, тот отдыхает. Власть хочет повторить 2015-й год с вегетарианским бюллетенем: Лукашенко, Гайдукевич, кто-то из "Говори правду" и еще 1-2 спойлера", - считает Шрайбман.

Середина лета, по мнению Шрайбмана, выбрана для демобилизации, чтобы студенты еще не вернулись с каникул. "Фиг с ней с явкой. Видимо, опросы показывают рейтинговое дно, а по стране уже пошли первые признаки политизации", - указывает аналитик.

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский говорит, что все знали календарный план выборов, и к кампании политические силы должны готовиться несколько лет: "Кампания кандидатов в президенты - это кампания команды, и если к этому времени у человека нет команды, то возникает вопрос, насколько он вообще готов быть частью избирательной гонки".

Из-за коронавируса президентская кампания, по мнению Петровского, будет проходить в менее пафосной форме. "Коронавирус будет определять не ход кампании, а содержание агитации - какие посылы будут использоваться, под какими лозунгами пойдут кандидаты. Избирательная компания будет происходить не столько во время пандемии, сколько во время коронакризиса", - считает Петр Петровский.

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